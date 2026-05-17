Justiz ist am Limit: Kindergarten statt Reformen

Seit Monaten jagt eine parlamentarische Anfrage die nächste. Vor allem die FPÖ nimmt dabei gleich mehrere Ministerien ins Visier – mit besonderem Fokus auf das Justizressort. Die Antworten: seitenlanges Behördendeutsch, viel Amtschinesisch und politischer Aufruhr. Parallel dazu inszenieren sich selbsternannte „Aufdecker der Nation“ – zuletzt etwa rund um die Justizanstalt Hirtenberg. Doch so laut die Debatte auch geführt wird, im Alltag der Justizwachebeamten ändert sich kaum etwas.