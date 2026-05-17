Elektronikriese TCL will heimischen Markt erobern

Produkten aus China haftet sehr oft das Attribut „billig“ an. Doch nicht alles, was aus dem Reich der Mitte kommt, ist von schlechter Qualität. Das beweist Elektronikriese TCL, der ebenfalls mit Vorurteilen kämpft. Im Jahr 2004 am europäischen Markt gestartet, indem man das TV-Geschäft von Thomson und die Telekomsparte von Alcatel aufkaufte, soll die Marke nun auch in Österreich vorn etabliert werden. „Unser Ziel ist es, die Premium-Marke am österreichischen Markt im Consumer-Electronics-Bereich zu werden“, sagt Martin Gaitzenauer, Chef von TCL Österreich und der Schweiz.