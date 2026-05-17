Innsbruck feierte ein riesengroßes Schützenfest

Die vier Schützenbünde aus Tirol, Südtirol, Bayern und Welschtirol kamen am Sonntag in Innsbruck zusammen, um ihr alle zwei Jahre stattfindendes Alpenregionstreffen zu feiern. Die „Krone“ war dabei und hat die schönsten Bilder eingefangen.
Das Wetter war den Schützen und Marketenderinnen am Sonntag wohlgesonnener, als es viele befürchtet hatten: Bei ihrem Alpenregionstreffen, das nach zwei Jahren Pause diesmal in Innsbruck stattfand, ließ sich zwischendurch sogar die Sonne blicken.
Nachdem am Samstagabend die offizielle Fahnenübergabe stattgefunden hatte, startete der Sonntag für die Kompanien aus Tirol, Bayern, Südtirol und Welschtirol (Trentino) am Bergisel. „Einst Feinde, heute Freunde“, hieß es an diesem geschichtsträchtigen Ort, wo im Skisprung-Stadion die Feldmesse und der Festakt begangen wurden.
Nach dem Festmarsch wurde gefeiert
Prächtig anzusehen war dann der Festmarsch der Kompanien bis in die Innsbrucker Innenstadt zur Defilierung beim Alten Landhaus in der Maria-Theresien-Straße. Für die rund 15.000 Schützen, Marketenderinnen, Musikantinnen und Musikanten sowie Gäste endete der Tag damit aber noch lange nicht: Zum Abschluss wurde beim Fest in der Innsbrucker Messehalle ordentlich gefeiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.