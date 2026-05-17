Innsbruck feierte ein riesengroßes Schützenfest

Nach dem Festmarsch wurde gefeiert

Prächtig anzusehen war dann der Festmarsch der Kompanien bis in die Innsbrucker Innenstadt zur Defilierung beim Alten Landhaus in der Maria-Theresien-Straße. Für die rund 15.000 Schützen, Marketenderinnen, Musikantinnen und Musikanten sowie Gäste endete der Tag damit aber noch lange nicht: Zum Abschluss wurde beim Fest in der Innsbrucker Messehalle ordentlich gefeiert.