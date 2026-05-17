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Die schönsten Bilder

Innsbruck feierte ein riesengroßes Schützenfest

Tirol
17.05.2026 19:00
Mehrere tausend Schützen waren angereist, sie wurden von Musikkapellen und Gästen begleitet.
Mehrere tausend Schützen waren angereist, sie wurden von Musikkapellen und Gästen begleitet.(Bild: Amir Beganovic)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Die vier Schützenbünde aus Tirol, Südtirol, Bayern und Welschtirol kamen am Sonntag in Innsbruck zusammen, um ihr alle zwei Jahre stattfindendes Alpenregionstreffen zu feiern. Die „Krone“ war dabei und hat die schönsten Bilder eingefangen.

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Das Wetter war den Schützen und Marketenderinnen am Sonntag wohlgesonnener, als es viele befürchtet hatten: Bei ihrem Alpenregionstreffen, das nach zwei Jahren Pause diesmal in Innsbruck stattfand, ließ sich zwischendurch sogar die Sonne blicken.

Nachdem am Samstagabend die offizielle Fahnenübergabe stattgefunden hatte, startete der Sonntag für die Kompanien aus Tirol, Bayern, Südtirol und Welschtirol (Trentino) am Bergisel. „Einst Feinde, heute Freunde“, hieß es an diesem geschichtsträchtigen Ort, wo im Skisprung-Stadion die Feldmesse und der Festakt begangen wurden.

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Fotos

Nach dem Festmarsch wurde gefeiert
Prächtig anzusehen war dann der Festmarsch der Kompanien bis in die Innsbrucker Innenstadt zur Defilierung beim Alten Landhaus in der Maria-Theresien-Straße. Für die rund 15.000 Schützen, Marketenderinnen, Musikantinnen und Musikanten sowie Gäste endete der Tag damit aber noch lange nicht: Zum Abschluss wurde beim Fest in der Innsbrucker Messehalle ordentlich gefeiert.

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