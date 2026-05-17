Neun Bullen enttäuschten auf ganzer Linie

Der FC Red Bull Salzburg beendete die Saison mit einer weiteren Enttäuschung – vor nur 7653 Fans gab es zuhause eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg. Das schlug sich auch in den „Krone“-Noten nieder, denn zahlreiche Akteure bekamen die Note 1 („nicht sein Tag“).
Schlager 3
Bei den Gegentoren ist ihm kein Vorwurf zu machen.
Lainer 2
Hatte eine Chance, assistierte Alajbegovic – dennoch ließ er viel vermissen.
Chase 1
Konnte weder den Ausfall von Gadou noch von Schuster – beide mussten im letzten Spiel nun doch passen – annähernd ersetzen.
Drexler 1
Machte gegen die Hartberger nie eine gute Figur.
Krätzig 1
Defensiv immer anfällig, offensiv kam nichts.
Kitano 1
Blieb in diesem Spiel völlig wirkungslos. Enttäuschend!
Diabate 2
„Staubsauger Soum“ blieb hinter den Erwartungen.
Alajbegovic 3
Einziger Startelfspieler, der offensiv etwas bewegen wollte. Erzielte zum Abschied noch ein Tor.
Redzic 1
Der Winter-Neuzugang war wieder ein Totalausfall!
Onisiwo 1
War in seinem letzten Spiel überhaupt nicht zu sehen.
Vertessen 1
Er fügte sich nahtlos ins desolate Offensiv-Trio ein.
Konate 1
Gegen den LASK noch mit einem „Joker“-Tor. Diesmal ohne jede Wirkung.
Baidoo 3
Er war immerhin bemüht, noch einmal Schwung ins Angriffsspiel zu bringen. Das gelang ihm bedingt.
Aguilar 2
Der Schweizer konnte keine Akzente setzen.
Terzic 3
Solide nach Einwechslung.
Trainer Beichler 1
Auch diesmal gelang es ihm weder eine Schwächephase abzuwenden, noch mit Umstellungen das Ruder wieder herumzureißen.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.