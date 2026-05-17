Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Noten

Neun Bullen enttäuschten auf ganzer Linie

Sport
17.05.2026 19:16
Ein gewohntes Bild: Die Bullen sind fassungslos.
Ein gewohntes Bild: Die Bullen sind fassungslos.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philip Kirchtag und Sebastian Steinbichler

Der FC Red Bull Salzburg beendete die Saison mit einer weiteren Enttäuschung – vor nur 7653 Fans gab es zuhause eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg. Das schlug sich auch in den „Krone“-Noten nieder, denn zahlreiche Akteure bekamen die Note 1 („nicht sein Tag“).

0 Kommentare

Schlager 3
Bei den Gegentoren ist ihm kein Vorwurf zu machen.

Lainer 2
Hatte eine Chance, assistierte Alajbegovic – dennoch ließ er viel vermissen.

Chase 1
Konnte weder den Ausfall von Gadou noch von Schuster – beide mussten im letzten Spiel nun doch passen – annähernd ersetzen.

Drexler 1
Machte gegen die Hartberger nie eine gute Figur.

Krätzig 1
Defensiv immer anfällig, offensiv kam nichts.

Lesen Sie auch:
Anrie Chase im Duell mit Lukas Fridrikas
1:3 gegen Hartberg
Trotz Pleite: Salzburg spielt Europa-League-Quali
17.05.2026

Kitano 1
Blieb in diesem Spiel völlig wirkungslos. Enttäuschend!

Diabate 2
„Staubsauger Soum“ blieb hinter den Erwartungen.

Alajbegovic 3
Einziger Startelfspieler, der offensiv etwas bewegen wollte. Erzielte zum Abschied noch ein Tor.

Redzic 1
Der Winter-Neuzugang war wieder ein Totalausfall!

Onisiwo 1
War in seinem letzten Spiel überhaupt nicht zu sehen.

Vertessen 1
Er fügte sich nahtlos ins desolate Offensiv-Trio ein.

Konate 1
Gegen den LASK noch mit einem „Joker“-Tor. Diesmal ohne jede Wirkung.

Baidoo 3
Er war immerhin bemüht, noch einmal Schwung ins Angriffsspiel zu bringen. Das gelang ihm bedingt.

Aguilar 2
Der Schweizer konnte keine Akzente setzen.

Terzic 3
Solide nach Einwechslung.

Lesen Sie auch:
Vina Crnoja und die Salzburgerinnen waren nach der Niederlage sehr enttäuscht.
Drei Spiele noch
Salzburg blickt nach Finalniederlage nach vorne
16.05.2026

Trainer Beichler 1
Auch diesmal gelang es ihm weder eine Schwächephase abzuwenden, noch mit Umstellungen das Ruder wieder herumzureißen.

Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
17.05.2026 19:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
277.072 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
190.565 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
159.845 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1899 mal kommentiert
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
982 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
728 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf