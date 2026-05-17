Der Abbau begann schon eine Stunde nach dem Finale

Rund 300 Personen arbeiteten zuvor wochenlang daran, die in die Jahre gekommene Stadthalle überhaupt fit für den Eurovision Song Contest zu machen. Die Zahlen dazu sind nach wie vor beeindruckend: 5141 Quadratmeter recycelbarer Bühnenmolton wurden als Akustikmaterial eingesetzt, mehr als 3700 Quadratmeter Teppichböden im Backstagebereich verlegt. Alleine die Bühnenkonstruktion umfasste mehr als 2000 Quadratmeter. 28 Live-Kameras wurden ebenso installiert wie 365 TV-Monitore. Dazu kamen 2135 Beleuchtungskörper, mehr als 8500 individuell steuerbare LEDs und etwa ein Kilometer LED-Tape. Es hat sich gelohnt: Die aufwendige Inszenierung und die internationale Qualität der ESC-Shows brachten Lob aus ganz Europa.