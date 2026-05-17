Schlager: „Können uns nur bei Fans entschuldigen“

Mit einer 1:3-Heimpleite gegen Hartberg beendete Salzburg die schlechteste Saison der Red-Bull-Ära, muss als Dritter in der Europa-League-Qualifikation antreten. Hier die Stimmen nach dem Spiel ...
Alexander Schlager (Salzburg-Spieler): „Wir können uns nur bei den Fans entschuldigen, die Eintritt gezahlt haben. Es war in allen Bereichen zu wenig. Man muss sagen, das hat sich die Wochen schon ein bisschen angekündigt und am Ende des Tages ist es sehr, sehr schade. Persönlich auch, weil ich glaube schon, dass der eine oder andere sich vorgestellt hat, da heute noch mal den Leuten einen versöhnlichen Abschluss zu geben. Man kann eh nichts wiedergutmachen. Die Saison war vom Klub und auch von unseren Werten her einfach nicht gut genug. Trotzdem hätte man das noch mit einem guten Sieg erledigen wollen, aber wir waren in allen Bereichen einfach viel zu weit weg. Und ja, am Ende des Tages tut‘s mir leid.“
Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Das heutige Spiel ist eine Riesenenttäuschung. Nach diesem Spiel fühlt es sich auch nicht positiv an, dass wir den dritten Platz erreicht haben. Es waren gute erste 20 Minuten, wir haben es aber verpasst, aus den Möglichkeiten Zählbares zu machen. Wir geraten mit der ersten Aktion in Rückstand und schon ist der Gegenwind da. Die Mannschaft war nicht mehr auf dem Level. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs alles versucht, aber Hartberg hat gezeigt, wie man Tore macht und das Spiel gewinnt. Es war zu wenig. Es ist eine enttäuschende Saison. Es muss sich sehr viel ändern, damit man den Ansprüchen von Red Bull genügt.“
Kerim Alajbegovic (Salzburg-Torschütze): „Wir haben, wie die ganze Saison über, zu einfache Tore kassiert. Bei uns lässt die Konzentration zu schnell nach. Bei allem Respekt vor Hartberg: Gegen die muss man zu Hause gewinnen. In vielen Spielen hat der Punch gefehlt, um sie zu gewinnen. Wir haben fast immer gut angefangen, aber mit einem Gegentor kam der Rückfall. Ich habe mich hier auf jeden Fall weiterentwickelt und bin jetzt fertig für den nächsten Schritt. Entweder bleibe ich in Leverkusen oder ich werde verkauft.“
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