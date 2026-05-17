Schlager: „Können uns nur bei Fans entschuldigen“

Alexander Schlager (Salzburg-Spieler): „Wir können uns nur bei den Fans entschuldigen, die Eintritt gezahlt haben. Es war in allen Bereichen zu wenig. Man muss sagen, das hat sich die Wochen schon ein bisschen angekündigt und am Ende des Tages ist es sehr, sehr schade. Persönlich auch, weil ich glaube schon, dass der eine oder andere sich vorgestellt hat, da heute noch mal den Leuten einen versöhnlichen Abschluss zu geben. Man kann eh nichts wiedergutmachen. Die Saison war vom Klub und auch von unseren Werten her einfach nicht gut genug. Trotzdem hätte man das noch mit einem guten Sieg erledigen wollen, aber wir waren in allen Bereichen einfach viel zu weit weg. Und ja, am Ende des Tages tut‘s mir leid.“