Banner-Eklat überschattet Bayerns Meisterfeier!

Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch der YouTube-Livestream des FC Bayern zeigten das Banner kurz, schalteten dann aber schnell zu einer anderen Szene.

„Ihr seht ja nichts darunter“

Die Aktion blieb zunächst weitgehend unbemerkt. Als der vom Balkon herabblickende FCB-Stadionsprecher Stephan Lehmann das vermeintliche Bayern-Logo entdeckte, merkte er lediglich an: „Könntet ihr bitte kurz die Plane da draußen einholen? Ihr seht ja nichts darunter. Macht das bitte zusammen. Nicht weiterreichen bitte, wir wollen ja, dass alle hier etwas sehen.“