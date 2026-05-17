Banner-Eklat überschattet Bayerns Meisterfeier!

Eigentlich sollte die 35. Meisterschaft des FC Bayern im Mittelpunkt stehen. Doch plötzlich sorgte eine kuriose Banner-Aktion auf dem Münchner Marienplatz für Aufsehen.
Während Tausende Bayern-Fans die nächste Meisterschaft feierten, wurde ein überdimensionales Banner über die Köpfe der Zuschauer hinweg getragen. Auf den ersten Blick wirkte alles harmlos, doch bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass das Bayern-Logo manipuliert worden war.
Statt „FC Bayern München“ war es mit „FC Bauern H****söhne“ beschriftet. Zusätzlich wurde die Zahl „1860” in schwarzer Farbe darauf angebracht. In München steht diese Zahl für den Stadtrivalen des FC Bayern, den TSV 1860 München.
Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch der YouTube-Livestream des FC Bayern zeigten das Banner kurz, schalteten dann aber schnell zu einer anderen Szene.
„Ihr seht ja nichts darunter“
Die Aktion blieb zunächst weitgehend unbemerkt. Als der vom Balkon herabblickende FCB-Stadionsprecher Stephan Lehmann das vermeintliche Bayern-Logo entdeckte, merkte er lediglich an: „Könntet ihr bitte kurz die Plane da draußen einholen? Ihr seht ja nichts darunter. Macht das bitte zusammen. Nicht weiterreichen bitte, wir wollen ja, dass alle hier etwas sehen.“
Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings bereits zu spät.
Laut Informationen der „Bild“ soll eine Fangruppe des Stadtrivalen TSV 1860 München hinter der Aktion stecken. So wurde die große Meisterparty plötzlich von Fans des Rivalen sabotiert ...
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