Trump: „Iran sollte schnell handeln, sonst …“

USA stellen „überzogene Bedingungen“

Im Ringen um das Kriegsende machten die USA keinen Schritt auf den Iran zu. Die US-Regierung habe „überzogene Bedingungen“ gestellt und „keinerlei greifbare Zugeständnisse“ gemacht, schrieb die Nachrichtenagentur Mehr. Trump selbst sagte: „Wir wollen ein Abkommen schließen. Sie sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Sie müssen dorthin gelangen, sonst werden sie hart getroffen, und das wollen sie nicht.“ Das berichtete das Nachrichtenportal „Axios“.