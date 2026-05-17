„Werden den Rock‘n‘Roll in Kärnten richtig feiern“

Womit wir jetzt auch zum Thema kommen.

Ganz genau: Denn diesen Sommer werde ich Kärnten rocken! Am 22. Mai eröffne ich das Klagenfurt Festival im Burghof. Und in Moosburg werden wir am 25. Juli als Vor-Act von Seiler & Speer auf der Schlosswiese spielen. An diesen Terminen werden wir auch ganz neue Lieder präsentieren. Ich bin gerade rund um die Uhr damit beschäftigt, ein neues Album fertigzustellen.