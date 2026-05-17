„Werden den Rock‘n‘Roll in Kärnten richtig feiern“

Vor einigen Wochen rockte er noch die Song-Contest-Vorentscheidbühne – jetzt wird Musiker Nikotin seinen Fans in Klagenfurt und auf der Schlosswiese in Moosburg so richtig einheizen.
„Krone“: Mit Deinem Song „Unsterblich“ bist Du zum ESC-Vorentscheid angetreten. Enttäuscht?
Nikotin: Anfangs ja – jetzt bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Denn wenn ich mir die Acts und Songs anhöre, dann hätte die Tiefgründigkeit von ,Unsterblich’ gar nicht ins Konzept gepasst.
Hast Du das Song-Contest-Finale verfolgt?
Live? Nein – da hatten wir eine Bandprobe angesetzt. Eventuell schau’ ich mir das hinterher noch mal. Aber ich glaub eher nicht.
Kannst Du dennoch etwas Positives aus dem Song-Contest-Erlebnis mitnehmen?
Ja, natürlich. Ich hab’ vieles für mich gelernt – weiß jetzt noch besser, was ich möchte und was nicht. Zudem ist dadurch auch mein Bekanntheitsgrad gestiegen. Und die Auftritte sind um einiges mehr geworden.
Womit wir jetzt auch zum Thema kommen.
Ganz genau: Denn diesen Sommer werde ich Kärnten rocken! Am 22. Mai eröffne ich das Klagenfurt Festival im Burghof. Und in Moosburg werden wir am 25. Juli als Vor-Act von Seiler & Speer auf der Schlosswiese spielen. An diesen Terminen werden wir auch ganz neue Lieder präsentieren. Ich bin gerade rund um die Uhr damit beschäftigt, ein neues Album fertigzustellen.
Aber „Unsterblich“ wird bei deinen Auftritten schon auch zu hören sein?
Selbstverständlich – es ist ja auch eine großartige Live-Nummer! Wie auch der ,Kaiser von Österreich’, mit dem ich im vergangenen Jahr auch bei der Starnacht am Wörthersee war.
Also Kärnten spielt schon eine wichtige Rolle?
Absolut! Ich liebe Kärnten und den Wörthersee – schon aus familiären Gründen. Die Leute hier sind sowieso viel cooler und entspannter als in Wien. Und es werden auch noch weitere Auftritte im Süden dazu kommen! Wir freuen uns schon riesig auf alles, was in Kärnten auf uns wartet!
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