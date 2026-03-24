Smart-TV zeigt Werbung, wenn man auf HDMI wechselt

Dort kam man auf die glorreiche Idee, die Kundschaft bei so profanen Dingen wie dem Wechseln des HDMI-Kanals mit Werbung zu belästigen – gegen ihren Willen und ohne eine Möglichkeit, die „Funktion“, von der ausschließlich der Hersteller profitiert, zu deaktivieren. Auf diese besondere Grauslichkeit angesprochen, ruderte der Hersteller zurück und sprach von „punktuellen Tests“ – dass in der Smart-TV-Branche etwas schiefläuft, ist aber längst nicht mehr von der Hand zu weisen. Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie bei Ihrem Gerät das Schlimmste verhindern.