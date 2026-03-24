Smart-TV zeigt Werbung, wenn man auf HDMI wechselt

Wenn man um teures Geld einen Fernseher ersteht, könnte man meinen, Herr über seine Funktionen zu sein. Im Zeitalter der Smart-TVs ist das aber weit gefehlt: Immer mehr Hersteller nutzen ihre TV-Geräte, nachdem sie diese an den Kunden verkauft haben, gegen dessen Willen als lukrative Werbefläche. Ein Hersteller aus China hat den Vogel abgeschossen.
Dort kam man auf die glorreiche Idee, die Kundschaft bei so profanen Dingen wie dem Wechseln des HDMI-Kanals mit Werbung zu belästigen – gegen ihren Willen und ohne eine Möglichkeit, die „Funktion“, von der ausschließlich der Hersteller profitiert, zu deaktivieren. Auf diese besondere Grauslichkeit angesprochen, ruderte der Hersteller zurück und sprach von „punktuellen Tests“ – dass in der Smart-TV-Branche etwas schiefläuft, ist aber längst nicht mehr von der Hand zu weisen. Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie bei Ihrem Gerät das Schlimmste verhindern.
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