Schoko-Osterhasen sind teurer als Rinderfilet

Noch zwei Wochen bis Ostern – Lokalaugenschein der „Krone“ in einer Billa-Filiale in Wien-Donaustadt. Beim Ein- und Ausgang stehen mehrere Verkaufsdisplays mit Osterschokolade. Kunden haben die Qual der Wahl, denn es gibt verschiedenste Formen, Farben und Geschmacksrichtungen von den großen Namen wie Milka, Lindt, Ferrero, Manner & Co. sowie auch ein paar Produkte aus weniger bekannten Häusern. Im Gegensatz zur riesigen Auswahl relativ neu: Das Stirnrunzeln angesichts der hohen Preise.