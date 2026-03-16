Schoko-Osterhasen sind teurer als Rinderfilet

Das Osterfest naht in schnellen Schritten. Das bemerkt man auch daran, dass im Supermarkt bereits Schokoladen-Hasen und -Eier in allen Größen und Formen beworben und verkauft werden. Doch die Preise haben es in sich! Ein Kommentar: „Ich lege Rinderfilet ins Osternest, das ist günstiger“.
Noch zwei Wochen bis Ostern – Lokalaugenschein der „Krone“ in einer Billa-Filiale in Wien-Donaustadt. Beim Ein- und Ausgang stehen mehrere Verkaufsdisplays mit Osterschokolade. Kunden haben die Qual der Wahl, denn es gibt verschiedenste Formen, Farben und Geschmacksrichtungen von den großen Namen wie Milka, Lindt, Ferrero, Manner & Co. sowie auch ein paar Produkte aus weniger bekannten Häusern. Im Gegensatz zur riesigen Auswahl relativ neu: Das Stirnrunzeln angesichts der hohen Preise.
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