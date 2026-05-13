Gerichtsurteil: Neue Milka-Tafel ist irreführend

Mondelez hatte den Vorwurf zunächst zurückgewiesen. Das Gewicht sei klar auf der Verpackung zu erkennen und auf Vorder- wie Rückseite angegeben. „Wir nehmen die heutige Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis und ernst und schauen uns die Urteilsbegründung des Gerichts jetzt im Detail an. Unabhängig davon werden wir weiter daran arbeiten, unsere Kommunikation klar zu gestalten (...)“, lautete die Stellungnahme am Mittwoch. Man wolle „transparent, umfassend und verantwortungsvoll“ kommunizieren.