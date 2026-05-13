Einbrecher erschossen – Kampf gegen Freispruch

Er erwischte einen Einbrecher auf frischer Tat, erschoss ihn, stand wegen Mordes für Gericht und wurde freigesprochen: Die aufsehenerregende Geschichte von Wolfgang W. (66) schaffte es weit über die Grenzen von Salzburg hinaus in die Schlagzeilen. Seit Mittwoch steht fest: Die Staatsanwaltschaft wird das Urteil bekämpfen.