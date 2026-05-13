„Ich drücke zu, bis du nicht mehr atmest!“

Zum Vorwurf geständig

Beim Prozess zeigte er sich einsichtig und geständig. Es war der 15. Februar, als ihn eine „übersehene Zahlungsfrist“ in die Trunkenheit getrieben haben soll. „Am liebsten würde ich einen Polster nehmen und zudrücken, bis du nicht mehr atmest“, soll er seiner Gattin schließlich gedroht haben. Denn diese ist schwer krank und befindet sich in medizinischer Behandlung. Eine finanzielle Belastungsprobe für den 49-Jährigen.