Zahnaufhellung: Mittel wirken „besser als gedacht“

„Zahnschmelz kann an Härte verlieren“

In einem anderen Fall schonte das Produkt die Zähne nicht. Die meisten Erzeugnisse setzen auf Wirkstoffe wie Wasserstoff-oder Carbamidperoxid. Dabei werden Farbteilchen im Zahn durch Oxidation farblos – ähnlich wie beim Blondieren der Haare. „Das funktioniert, ist aber nicht ohne Risiko. Der Zahnschmelz kann vorübergehend an Härte verlieren. Das erhöht das Risiko für Zahnschäden“, sagte Angela Tichy vom VKI. Im Test fanden sich aber auch zahnschonendere Optionen mit etwas weniger Bleichwirkung, dafür mit Bestnote bei der Verträglichkeit.