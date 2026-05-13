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24 Jahre älter! Das ist Lena Schillings neue Liebe

Adabei Österreich
13.05.2026 10:45
Porträt von Michael Pichler
Porträt von Nikolaus Frings
Von Michael Pichler und Nikolaus Frings

Die umtriebige grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling ist wieder verliebt. Und ausgerechnet in einen 24 Jahre älteren, ebenso sehr aktiven Mann. Als ein Interessenkonflikt drohte, outete das Paar seine Beziehung. Krone+ lüftet das Geheimnis um Lenas neue Liebe.

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Wo die Liebe hinfällt ... Die 25-jährige Lena Schilling, die zuvor Klimaaktivistin war und mit erfundenen Liebeleien für Schlagzeilen sorgte, ist wieder verliebt.

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