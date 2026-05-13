24 Jahre älter! Das ist Lena Schillings neue Liebe

Die umtriebige grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling ist wieder verliebt. Und ausgerechnet in einen 24 Jahre älteren, ebenso sehr aktiven Mann. Als ein Interessenkonflikt drohte, outete das Paar seine Beziehung. Krone+ lüftet das Geheimnis um Lenas neue Liebe.