Missbrauchsvorwürfe! Lehrer wird jetzt angezeigt

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Die „Krone“ berichtete bereits Anfang der Woche exklusiv über die brisante Causa: Gegen einen erfahrenen und langjährigen Lehrer einer Salzburger Volksschule gibt es Missbrauchsvorwürfe. Die Bildungsdirektion reagierte prompt und stellte den Mann dienstfrei. Jetzt geht man einen Schritt weiter: Der Mann ist ab sofort suspendiert, zudem macht man eine Anzeige bei der Polizei.