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„Null Toleranz“

Missbrauchsvorwürfe! Lehrer wird jetzt angezeigt

Salzburg
13.05.2026 16:40
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AustrianImages.com - stock.adobe.com)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Was geschah in einer Salzburger Volksschule tatsächlich? Gegen einen langjährigen Lehrer stehen jedenfalls Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Raum. Der Mann wurde zu Beginn der Woche dienstfrei gestellt – die „Krone“ berichtete. Jetzt hat sich die Situation weiter verschärft ... 

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Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Die „Krone“ berichtete bereits Anfang der Woche exklusiv über die brisante Causa: Gegen einen erfahrenen und langjährigen Lehrer einer Salzburger Volksschule gibt es Missbrauchsvorwürfe. Die Bildungsdirektion reagierte prompt und stellte den Mann dienstfrei. Jetzt geht man einen Schritt weiter: Der Mann ist ab sofort suspendiert, zudem macht man eine Anzeige bei der Polizei. 

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Bildungsdirektor Rudolf Mair macht keine konkreten Angaben zu den Anschuldigungen, lässt aber wissen: „Es wurde hier eine rote Linie überschritten.“ Man verfolgt eine klare „Null Toleranz“-Strategie, der Kinderschutz stehe an erster Stelle. Es habe klärende Gespräche mit dem Lehrer und auch den betroffenen Schülern geführt – im Beisein der Eltern. Mair: „Unangemessene Berührungen sind einfach tabu.“ 

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