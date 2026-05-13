Fettleibigkeit verlagert sich in ärmere Länder

Wirtschaftliche Veränderung fördert Adipositas

Anders entwickelt sich die Lage in vielen Ländern mit tiefem und mittlerem Einkommen. Dort steigen die Adipositas-Raten weiterhin stark an oder beschleunigen sich. Besonders ausgeprägt ist die Zunahme demnach in Ländern, die sich wirtschaftlich rasch verändern – etwa Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik. In einigen Ländern liegen die Anteile adipöser Erwachsener inzwischen bei 30 bis 40 Prozent oder darüber.