Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musiker irritiert:

Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?

Österreich
11.05.2026 05:30
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 Jahren.(Bild: Krone KREATIV/Lex Lewis, Corinne Cumming)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Er ist auffällig und gilt als sein Markenzeichen – der blaue Stern im Gesicht von Österreichs ESC-Kandidat Cosmó. Genau der könnte für unseren Song Contest-Starter noch ein juristisches Nachspiel haben. Ein Wiener Musiker reklamiert den Stern für sich, Cosmó änderte seinen nun kurzfristig ab. Ob aus reinem Zufall oder aus Angst vor einer Klage, ist unklar. 

0 Kommentare

Lex Leon ist ein umgänglicher und gemütlicher Zeitgenosse im Gespräch, kein Weltstar. Der Wiener Sänger, Songwriter und Künstler hat sich über eineinhalb Jahrzehnte eine treue Fanbasis aufgebaut, sein Instagram-Auftritt zählt immerhin 31.200 Follower. Was beim Scrollen durch die Beiträge des Musikers sofort auffällt – in seinem Auftritt ist immer etwas Blaues dabei. Blauer Schal, blaues Sakko, blaue Schuhe und ein fünfzackiger blauer Stern etwa.

Auch in seiner Unterschrift ist der blaue Stern stets dabei.
Auch in seiner Unterschrift ist der blaue Stern stets dabei.(Bild: mrlexlewis/instagram)
Fans, die ihn zeichneten, sehen den Stern als das Erkennungsmerkmal des Musikers.
Fans, die ihn zeichneten, sehen den Stern als das Erkennungsmerkmal des Musikers.(Bild: mrlexlewis/instagram)
Der verewigte den Stern auch in diversen Kunstwerken.
Der verewigte den Stern auch in diversen Kunstwerken.(Bild: mrlexlewis/instagram)
Schon 2010 pinselte sich Lex Leon den blauen Stern auf den Körper.
Schon 2010 pinselte sich Lex Leon den blauen Stern auf den Körper.(Bild: mrlexlewis/instagram)

Seit 16 Jahren tritt Lex Leon mit blauem Stern auf
Man findet den Stern nicht nur am Körper des Musikers, auf seiner Gitarre oder hinter ihm bei Live-Auftritten: Lex Leon – der bürgerlich natürlich ganz anders heißt – signiert auch seine Autogrammkarten mit Namen und blauem Stern. „Ich hab’ den bewusst ausgesucht vor 16 Jahren, er ist ein Teil meines Auftrittes“, erzählt der Wiener im Gespräch mit der „Krone“. Als er gesehen habe, dass Cosmó ebenfalls mit dem – zumindest sehr ähnlichen – blauen Stern auftritt, habe es ihm einen Stich versetzt, erzählt Lex Leon der „Krone“. 

Zitat Icon

 Ich befürchte einfach, dass der blaue Stern jetzt in den Köpfen der Leute als Merkmal von Cosmó verankert sein könnte – und nicht mehr als meines.

Lex Leon geht es um die frappierende Ähnlichkeit

Der Musiker schrieb seinen Kollegen an: „Gratulation zum anstehenden Auftritt“, wünschte er in dem der „Krone“ vorliegenden, recht freundlich verfassten Schreiben. Es gäbe jedoch eine Angelegenheit, die er am liebsten von Künstler zu Künstler und unter Ausschluss des Rechtsweges klären wolle. Schließlich verwende er den Stern seit 16 Jahren und habe ihn deshalb auch beim Patentamt als sein Markenzeichen angemeldet. Eine Abänderung, wie etwa eine „Anpassung der Farbe, Anpassung der Form“, würde schon reichen, um Cosmó deutlicher vom Auftritt seines Künstlerkollegen abzuheben. 

Cosmó, hier noch mit dem „alten“ Stern, wünscht er dennoch viel Erfolg beim ESC.
Cosmó, hier noch mit dem „alten“ Stern, wünscht er dennoch viel Erfolg beim ESC.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Beschwerden von Anwälten zurückgewiesen
Die Antwort war für den Wiener recht unbefriedigend. Ein Anwalt wies die offene Frage um den Stern schroff zurück. Auch ein ausführlicheres Schreiben mit der Bitte um Unterlassung wurde anwaltlich zurückgewiesen. Eigentlich, so Lex Leon, wolle er Cosmó gar nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil: „Ich wünsche ihm viel Erfolg für den ESC!“ Persönlich sei er aber schon enttäuscht von seinem Musikerkollegen. 

Zitat Icon

 Mein Mandant wollte das nicht juristisch eskalieren lassen, sondern hat Cosmó erst per Mail angeschrieben und freundlich auf das Problem hingewiesen.

Florian Rath vertritt die rechtlichen Interessen von Lex Leon

Am Wochenende vor dem Song Contest kam es nun zu einem kleinen Knalleffekt. Angeblich auf Anraten von Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst änderte Cosmó sein Erscheinungsbild. Das Blau des Sterns im Gesicht ist jetzt offenbar dunkler, an den Sternspitzen kleben Glitzersteine.

Lesen Sie auch:
Cosmó bei seiner ersten Probe auf der großen ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.
Animalische Probe
Cosmó ließ auf Bühne erstmals „inneres Tier“ los
08.05.2026
„Nein, oder?“
ESC: Wirbel um Cosmós „Staniolpapier“-Kostüm
08.05.2026

Verdächtiger Zeitpunkt für Stiländerung
Der Zeitpunkt der Stiländerung so kurz vor seinen großen Auftritten wirkt im Angesicht der Schreiben von Lex Leon zumindest auffällig – könnte aber natürlich auch reiner Zufall sein. Ob Cosmó mit seinen kurzfristigen Änderungen einer drohenden Klage wegen Plagiats entgehen kann, ist unklar. Zu Vorsicht besorgte sich auch Lex Leon eine rechtliche Vertretung – der auf Markenrecht spezialisierte Anwalt Florian Rath übernahm den Fall. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.05.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
105.997 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
100.611 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
91.870 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
929 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
918 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
907 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Österreich
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Krone Plus Logo
Lokalaugenschein
Waldbrand: Lesachtal zwischen Bangen und Hoffen
Krone Plus Logo
Probleme an Schulen
Wiener Lehrer packt aus: „Wer kann, nimmt Reißaus“
Polizei im Großeinsatz
Linzer Flughafen nach Bombendrohung abgesperrt
Beifahrer verletzt
19-jähriger Alkolenker kracht gegen Leitschiene
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf