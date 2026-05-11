Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?

Seit 16 Jahren tritt Lex Leon mit blauem Stern auf

Man findet den Stern nicht nur am Körper des Musikers, auf seiner Gitarre oder hinter ihm bei Live-Auftritten: Lex Leon – der bürgerlich natürlich ganz anders heißt – signiert auch seine Autogrammkarten mit Namen und blauem Stern. „Ich hab’ den bewusst ausgesucht vor 16 Jahren, er ist ein Teil meines Auftrittes“, erzählt der Wiener im Gespräch mit der „Krone“. Als er gesehen habe, dass Cosmó ebenfalls mit dem – zumindest sehr ähnlichen – blauen Stern auftritt, habe es ihm einen Stich versetzt, erzählt Lex Leon der „Krone“.