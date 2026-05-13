Wien im ESC-Fieber

Das bedeutet der Mega-Event für die Hauptstadt

Adabei-TV Clips
13.05.2026 10:25
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Der Eurovision Song Contest ist zurück in Wien und damit steht die Bundeshauptstadt erneut im Mittelpunkt Europas. Doch was bedeutet dieses Mega-Event eigentlich für die Stadt? Wie groß ist der internationale Werbewert, was bringt der ESC für Tourismus? Wir haben alle Infos! Mehr dazu im Video. 

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