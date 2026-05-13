Ein „Krone“-Gespräch, das berührt! ORF-Moderatorin Nadja Bernhard (50) im Doppelinterview mit ihrer Mutter Hermengild, die ihren 84. Geburtstag feiert. Komplett zu lesen nur bei Krone+.
„Da schossen mir selbst die Tränen in die Augen“, sagt Nadja Bernhard zu „Krone“-Journalistin Euke Frank. Anlass für das Gespräch in der letzten „Krone bunt“ war der Muttertag – und gemeint ist ein Gruß an Mama Bernhard im Zuge einer „ZiB“-Moderation, der für die Tochter plötzlich überwältigender war, als erwartet ...
„Ich habe ihr alles zu verdanken“
„Es gelingt mir nicht jedes Jahr, sie auf ein Podest zu stellen. Ich hoffe aber, dass sie das ganze Jahr über das Gefühl hat, gesehen und geschätzt zu werden. Ich habe ihr alles zu verdanken“, so Nadja Bernhard.
„Frauen, die sich über das Äußere definiert haben“
„Geprägt hat mich sicherlich, dass ich umgeben von Frauen aufgewachsen bin, die sich stark über das Äußere definiert haben. Sie mussten damals alle dem klassischen Ideal einer Frau entsprechen“, sagt Nadja Bernhard offen. „Ich glaube, ich habe mich erst um die 40 von all diesen Korsetts befreit.“
Und auch Mama Hermengild gibt private Einblicke: „Nadja kommt jetzt noch lieber nach Hause, weil sie sich hier daheim wirklich fallen lassen kann. Ich weiß ja immer sofort, wenn ich sie im Fernsehen sehe, ob es ihr gut geht oder nicht. Wir telefonieren auch immer nach jeder Sendung.“
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