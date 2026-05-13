Rohrer: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an“

Kanada freut sich über die vierte Teilnahme von Legende Sidney Crosby bei einer A-WM, auch Österreich atmet auf. Mit Vinzenz Rohrer gibt es doch noch Verstärkung, was auch Teamchef Bader freut: „Er ist ein wichtiger Baustein, bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft mit.“ Der Stürmer trainierte am Mittwoch in Zürich erstmals mit, sagte vor dem samstägigen Start gegen Großbritannien über …