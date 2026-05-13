Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich atmet auf

Rohrer: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an“

Eishockey
13.05.2026 17:35
Rohrer (M.) im heutigen Training mit Zwerger (li.) & Wolf
Rohrer (M.) im heutigen Training mit Zwerger (li.) & Wolf(Bild: ÖEHV)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Vinzenz Rohrer verstärkt nun Österreichs Eishockey-Team in Zürich. Der Stürmer plauderte über Höhepunkte, Ticket-Wünsche und Ziele: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an.“

0 Kommentare

Kanada freut sich über die vierte Teilnahme von Legende Sidney Crosby bei einer A-WM, auch Österreich atmet auf. Mit Vinzenz Rohrer gibt es doch noch Verstärkung, was auch Teamchef Bader freut: „Er ist ein wichtiger Baustein, bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft mit.“ Der Stürmer trainierte am Mittwoch in Zürich erstmals mit, sagte vor dem samstägigen Start gegen Großbritannien über …

… die letzten Tage. „Der Plan war, dass, wenn es der Zeitplan zulässt, ich in jedem Fall zum Team stoße. Eventuell auch erst während der WM. Ich freue mich sehr, hier zu sein.“

… fünf Wochen USA. „In Laval ist sehr viel passiert: neuer Coach, neues Umfeld, neues System! Viele wertvolle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe.“

… Zürich. „Ja, es fühlt sich schon wie eine Heim-WM an. Klar bin ich Österreicher, doch hockeytechnisch seit dem 12. Lebensjahr hier aufgewachsen.“ 

… die Swiss Life Arena. „Ist durch meine Jahre bei den ZSC Lions wie ein Zuhause für mich. Ob Eismeister, Mechaniker oder die Leute im Büro – es ist immer wieder schön, ihre Gesichter zu sehen.“

… Highlights in der Arena. „Der Meistertitel mit den Lions 2024 in Spiel sieben hier in der Halle bleibt unvergesslich. Ebenso der Champions-League-Titel 2025, den wir ebenso hier holten. Beides nicht so schlecht, würde ich sagen.“ (lacht)

Lesen Sie auch:
Vinzenz Rohrer wird für Österreicher auflaufen! 
Wichtiger Baustein
Grünes Licht! WM-Verstärkung für Österreich fix
13.05.2026

… Ticket-Anfragen. „Ja, gibt es natürlich auch bei mir. Es wird schwierig, alle zu erfüllen, man muss das strategisch richtig aufteilen. Das ist meist die Aufgabe von meinem Papa, er macht das sehr gut.“

… die kommende WM. „Das Selbstvertrauen der letzten Turniere nehmen wir garantiert mit. Wir werden unser Bestes geben. Schauen wir, was dann raus kommt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
13.05.2026 17:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
131.140 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
116.006 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.483 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1485 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1004 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
803 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Mehr Eishockey
Österreich atmet auf
Rohrer: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an“
Sport Tv Logo
Interview mit Kapitän
Schneider: „Wir wollen immer Druck erzeugen!“
Wichtiger Baustein
Grünes Licht! WM-Verstärkung für Österreich fix
Hofft auf 2. Titel
Superstar Crosby verstärkt Kanada bei Eichockey-WM
NHL-Play-offs
Colorado Avalanche stellt gegen Wild auf 3:1

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf