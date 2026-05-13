Rohrer: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an“

Vinzenz Rohrer verstärkt nun Österreichs Eishockey-Team in Zürich. Der Stürmer plauderte über Höhepunkte, Ticket-Wünsche und Ziele: „Es fühlt sich wie eine Heim-WM an.“
Kanada freut sich über die vierte Teilnahme von Legende Sidney Crosby bei einer A-WM, auch Österreich atmet auf. Mit Vinzenz Rohrer gibt es doch noch Verstärkung, was auch Teamchef Bader freut: „Er ist ein wichtiger Baustein, bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft mit.“ Der Stürmer trainierte am Mittwoch in Zürich erstmals mit, sagte vor dem samstägigen Start gegen Großbritannien über …
… die letzten Tage. „Der Plan war, dass, wenn es der Zeitplan zulässt, ich in jedem Fall zum Team stoße. Eventuell auch erst während der WM. Ich freue mich sehr, hier zu sein.“
… fünf Wochen USA. „In Laval ist sehr viel passiert: neuer Coach, neues Umfeld, neues System! Viele wertvolle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe.“
… Zürich. „Ja, es fühlt sich schon wie eine Heim-WM an. Klar bin ich Österreicher, doch hockeytechnisch seit dem 12. Lebensjahr hier aufgewachsen.“
… die Swiss Life Arena. „Ist durch meine Jahre bei den ZSC Lions wie ein Zuhause für mich. Ob Eismeister, Mechaniker oder die Leute im Büro – es ist immer wieder schön, ihre Gesichter zu sehen.“
… Highlights in der Arena. „Der Meistertitel mit den Lions 2024 in Spiel sieben hier in der Halle bleibt unvergesslich. Ebenso der Champions-League-Titel 2025, den wir ebenso hier holten. Beides nicht so schlecht, würde ich sagen.“ (lacht)
… Ticket-Anfragen. „Ja, gibt es natürlich auch bei mir. Es wird schwierig, alle zu erfüllen, man muss das strategisch richtig aufteilen. Das ist meist die Aufgabe von meinem Papa, er macht das sehr gut.“
… die kommende WM. „Das Selbstvertrauen der letzten Turniere nehmen wir garantiert mit. Wir werden unser Bestes geben. Schauen wir, was dann raus kommt.“
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