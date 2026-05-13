EU setzt kein Verbot von Konversionstherapien um

Ein solches Vorgehen habe „in unserer Union keinen Platz“, sagte Ursula von der Leyen am Mittwoch. Für ein Verbot seien jedoch die 27 Mitgliedstaaten selbst verantwortlich, teilte die EU-Kommission in ihrer Antwort auf eine entsprechende Petition mit. Man werde daher im kommenden Jahr eine formale Empfehlung vorlegen, Verbote von Konversionstherapien zu beschließen. Eine solche Forderung wäre aber nicht bindend. Die Petition für ein EU-weites Verbot haben mehr als 1,1 Millionen Menschen unterschrieben.