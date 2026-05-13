Feiertags-Flucht sorgt für Stillstand auf Straßen

Der bevorstehende Feiertag hat am Mittwochnachmittag in und rund um Wien für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Im Großraum der Bundeshauptstadt kam es zu einem regelrechten Verkehrskollaps, der zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer stundenlang festhielt.
Laut ÖAMTC-Experte Harald Lasser führten vor allem eine massive Überlastung sowie mehrere – glücklicherweise glimpflich verlaufene – Unfälle zu dem totalen Stillstand auf vielen wichtigen Verkehrsachsen. Besonders betroffen waren dabei die Zufahrten aus dem Süden Richtung Norden.
Stillstand auf wichtigen Verkehrsachsen
Auf der A21 (Außenringautobahn) staute sich der Verkehr von der Hinterbrühl bis zum Knoten Prater auf der A23 – eine Blechkolonne von rund 20 Kilometern. Auch auf der A4 (Ostautobahn) ging zwischen Schwechat und Wien zeitweise gar nichts mehr.
Viele Lenker versuchten daraufhin, auf Ausweichrouten in Simmering zu entkommen – mit wenig Erfolg. Auch dort kam es zu Unfällen mit Blechschäden und kompletten Blockaden, etwa in der Etrichstraße und der Freudenauer Hafenstraße.
Noch kein Ende in Sicht
Zusätzlich war die A22 (Donauuferautobahn) Richtung A23 ab der Reichsbrücke stark überlastet. Auf der A23 selbst zog sich der Stau weiter bis Breitenlee und zur S2.
„Das wird uns noch länger in Atem halten, voraussichtlich bis in die späteren Abendstunden“, so die Einschätzung des Verkehrsexperten – ein Ende der Verkehrsprobleme ist also vorerst nicht in Sicht.
Wegen Demo droht Tirol Ende Mai ein Verkehrschaos
Unterdessen wirft auch die angekündigte Demo am 30. Mai auf der Brennerautobahn bereits jetzt ihre Schatten voraus.
Verständnis und auch Sorgen wurden in den vergangenen Tagen und Wochen kundgetan. Das Land Tirol appelliert nun, das Bundesland an diesem Tag großräumig zu umfahren.
Zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird die A13 in beide Fahrtrichtungen von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Es gibt keine Ausnahmen. Auch ein lokales Ausweichen ist nicht möglich.
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