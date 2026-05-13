Feiertags-Flucht sorgt für Stillstand auf Straßen

Stillstand auf wichtigen Verkehrsachsen

Auf der A21 (Außenringautobahn) staute sich der Verkehr von der Hinterbrühl bis zum Knoten Prater auf der A23 – eine Blechkolonne von rund 20 Kilometern. Auch auf der A4 (Ostautobahn) ging zwischen Schwechat und Wien zeitweise gar nichts mehr.