Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chaos rund um Wien

Feiertags-Flucht sorgt für Stillstand auf Straßen

Wien
13.05.2026 17:32
Kilometerlange Staus und mehrere Unfälle legten den Verkehr rund um Wien am Mittwochnachmittag ...
Kilometerlange Staus und mehrere Unfälle legten den Verkehr rund um Wien am Mittwochnachmittag lahm.(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der bevorstehende Feiertag hat am Mittwochnachmittag in und rund um Wien für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Im Großraum der Bundeshauptstadt kam es zu einem regelrechten Verkehrskollaps, der zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer stundenlang festhielt.

0 Kommentare

Laut ÖAMTC-Experte Harald Lasser führten vor allem eine massive Überlastung sowie mehrere – glücklicherweise glimpflich verlaufene – Unfälle zu dem totalen Stillstand auf vielen wichtigen Verkehrsachsen. Besonders betroffen waren dabei die Zufahrten aus dem Süden Richtung Norden.

Stillstand auf wichtigen Verkehrsachsen
Auf der A21 (Außenringautobahn) staute sich der Verkehr von der Hinterbrühl bis zum Knoten Prater auf der A23 – eine Blechkolonne von rund 20 Kilometern. Auch auf der A4 (Ostautobahn) ging zwischen Schwechat und Wien zeitweise gar nichts mehr.

Lesen Sie auch:
Ende Mai geht am Brenner nichts mehr!
Wegen Brenner-Demo
Appell: „Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig“
13.05.2026
Schirme parat halten
Servatius bringt Lichtblick – nur für einen Tag!
13.05.2026

Viele Lenker versuchten daraufhin, auf Ausweichrouten in Simmering zu entkommen – mit wenig Erfolg. Auch dort kam es zu Unfällen mit Blechschäden und kompletten Blockaden, etwa in der Etrichstraße und der Freudenauer Hafenstraße.

Noch kein Ende in Sicht
Zusätzlich war die A22 (Donauuferautobahn) Richtung A23 ab der Reichsbrücke stark überlastet. Auf der A23 selbst zog sich der Stau weiter bis Breitenlee und zur S2.

„Das wird uns noch länger in Atem halten, voraussichtlich bis in die späteren Abendstunden“, so die Einschätzung des Verkehrsexperten – ein Ende der Verkehrsprobleme ist also vorerst nicht in Sicht.

Wegen Demo droht Tirol Ende Mai ein Verkehrschaos
Unterdessen wirft auch die angekündigte Demo am 30. Mai auf der Brennerautobahn bereits jetzt ihre Schatten voraus.

Die Karte zeigt die geplante Sperre am Brenner in Tirol am 30. Mai. Betroffen sind die Autobahn A13, die Brennerstraße und die L38. Die Sperre erfolgt wegen einer Demonstration gegen die Transitbelastung. Quelle: APA.

Verständnis und auch Sorgen wurden in den vergangenen Tagen und Wochen kundgetan. Das Land Tirol appelliert nun, das Bundesland an diesem Tag großräumig zu umfahren.

Zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird die A13 in beide Fahrtrichtungen von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Es gibt keine Ausnahmen. Auch ein lokales Ausweichen ist nicht möglich. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
13.05.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
7° / 18°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
7° / 18°
Symbol heiter
Top 3
Mehr Wien
Chaos rund um Wien
Feiertags-Flucht sorgt für Stillstand auf Straßen
Bat um Festnahme
Wien: Betrunkener geht in Asia-Shop auf Kunden los
Neugestaltung
Ende für Simmeringer Asphaltwüste in Sicht
Kopfhörer geklaut
Wiener Taxler kam Dieben mit Ortung auf die Spur
Sport Tv Logo
Knights-Quarterback
Österreich-Rückkehr dank WhatsApp-Scherz
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine