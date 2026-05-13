Bella Thorne präsentiert neuen Look im Spitzen-BH

Back in Red: Bella Thornes rote Haare geben ein Comeback! Das ehemalige Disney-Sternchen, das neben Zendaya in der Serie „Shake It Up“ bekannt wurde, war in den letzten Jahren als Brünette aufgetreten. Doch jetzt ist ihr alter Look zurück, wie sie mit einer – ziemlich freizügigen – Selfie-Serie aus ihrem Schlafzimmer belegt, die sie auf ihrem Instagram postete.
Die 28-Jährige präsentierte neben ihrer roten Mähne auch ihren durchtrainierten Oberkörper und ließ außerdem ihren Busen blitzen, da sie außer einem schwarzen Spitzen-BH nichts weiter trug.
„Juhu, das rote Baddie ist zurück“
Ihre Follower feierten die Sexy-Fotos mit Kommentaren wie „Juhu, das rote Baddie ist zurück.“
Klicken Sie sich durch die sexy Fotos von Bella Thorne:
Noch kein Hochzeitstermin
Das verführerische Shooting folgt auf ein Eingeständnis von Bella Thorne, dass sie und ihr Verlobter Mark Emms noch immer keinen Hochzeitstermin festgelegt haben – zwei Jahre nach dem Antrag.
Thorne hatte den Filmproduzenten 2022 auf der Geburtstagsparty von Cara Delevingne an einem Strand auf Ibiza kennengelernt. Ein Jahr später, am Muttertag 2023, machte sie Emms einen Heiratsantrag.
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