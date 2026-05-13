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Bella Thorne präsentiert neuen Look im Spitzen-BH

Society International
13.05.2026 17:00
Bella Thorne geizt nicht mit ihren Reizen – und präsentiert so nebenbei auch ihre neue, alte ...
Bella Thorne geizt nicht mit ihren Reizen – und präsentiert so nebenbei auch ihre neue, alte Haarfarbe.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/bellathorne)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Back in Red: Bella Thornes rote Haare geben ein Comeback! Das ehemalige Disney-Sternchen, das neben Zendaya in der Serie „Shake It Up“ bekannt wurde, war in den letzten Jahren als Brünette aufgetreten. Doch jetzt ist ihr alter Look zurück, wie sie mit einer – ziemlich freizügigen – Selfie-Serie aus ihrem Schlafzimmer belegt, die sie auf ihrem Instagram postete. 

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Die 28-Jährige präsentierte neben ihrer roten Mähne auch ihren durchtrainierten Oberkörper und ließ außerdem ihren Busen blitzen, da sie außer einem schwarzen Spitzen-BH nichts weiter trug.

„Juhu, das rote Baddie ist zurück“
Ihre Follower feierten die Sexy-Fotos mit Kommentaren wie „Juhu, das rote Baddie ist zurück.“

Klicken Sie sich durch die sexy Fotos von Bella Thorne:

Noch kein Hochzeitstermin
Das verführerische Shooting folgt auf ein Eingeständnis von Bella Thorne, dass sie und ihr Verlobter Mark Emms noch immer keinen Hochzeitstermin festgelegt haben – zwei Jahre nach dem Antrag.

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Bella Thorne macht ihrem Partner Heiratsantrag
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Thorne hatte den Filmproduzenten 2022 auf der Geburtstagsparty von Cara Delevingne an einem Strand auf Ibiza kennengelernt. Ein Jahr später, am Muttertag 2023, machte sie Emms einen Heiratsantrag.

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