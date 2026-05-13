Bella Thorne präsentiert neuen Look im Spitzen-BH

Back in Red: Bella Thornes rote Haare geben ein Comeback! Das ehemalige Disney-Sternchen, das neben Zendaya in der Serie „Shake It Up“ bekannt wurde, war in den letzten Jahren als Brünette aufgetreten. Doch jetzt ist ihr alter Look zurück, wie sie mit einer – ziemlich freizügigen – Selfie-Serie aus ihrem Schlafzimmer belegt, die sie auf ihrem Instagram postete.