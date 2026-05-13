Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Handball-Team:

Nach Aufstiegstraum und Babyglück zum WM-Traum

Handball
13.05.2026 08:00
Lokalmatador Nemanja Belos will mit dem ÖHB-Team in Graz aufzeigen.
Lokalmatador Nemanja Belos will mit dem ÖHB-Team in Graz aufzeigen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Österreichs Handballer sind am Mittwoch (18 Uhr, Sportpark Graz) im Play-off zur Weltmeisterschaft gegen Polen gefordert. Warum Teamchef Iker Romero künftig mehr Zeit hat und Torjäger Belos privat auf Wolke sieben schwebt.

0 Kommentare

Erleichtert und fröhlich wirkt Österreichs Handball-Teamchef Iker Romero. Der Spanier, der letzten Oktober das Amt von Wahl-Grazer Ales Pajovic übernommen hat, hat sportlich schon seine erste „Hausaufgabe“ erledigt. Als Vereinstrainer von SG Bietigheim schaffte der Coach den angepeilten Aufstieg in die deutsche Bundesliga. „Wir sind stolz, glücklich. Aber jetzt gilt mein ganzer Fokus dem Nationalteam.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
13.05.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.552 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
95.025 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1573 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1459 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Handball
Sport Tv Logo
Handball-Team:
Nach Aufstiegstraum und Babyglück zum WM-Traum
Showdown für Fivers
Um 21. Halbfinale! „Im Play-off sind wir Monster“
Hard vs. Fivers
Die Roten Teufel sind zum Siegen verdammt
Geschichte geschrieben
Vöslau müht sich zur Halbfinal-Premiere!
Handball
Bad Vöslau und BT Füchse stehen im HLA-Halbfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf