Nach Aufstiegstraum und Babyglück zum WM-Traum

Erleichtert und fröhlich wirkt Österreichs Handball-Teamchef Iker Romero. Der Spanier, der letzten Oktober das Amt von Wahl-Grazer Ales Pajovic übernommen hat, hat sportlich schon seine erste „Hausaufgabe“ erledigt. Als Vereinstrainer von SG Bietigheim schaffte der Coach den angepeilten Aufstieg in die deutsche Bundesliga. „Wir sind stolz, glücklich. Aber jetzt gilt mein ganzer Fokus dem Nationalteam.“