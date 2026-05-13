Arsenal-Legende Simpson mit 81 Jahren verstorben

Vom Platzwart zum Meister

Bereits in seiner Jugend kickte Simpson für die „Gunners“, nachdem er zuvor als Platzwart des Premier-League-Klubs tätig war. Ab 1964 lief er für die Profi-Mannschaft auf. So auch in der Saison 1970/1971, in der die Londoner neben der Meisterschaft auch den englischen Pokal gewinnen konnten.