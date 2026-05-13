Arsenal-Legende Simpson mit 81 Jahren verstorben

Der FC Arsenal trauert um Peter Simpson. Der langjährige Innenverteidiger ist am Mittwoch im Alter von 81 Jahren verstorben, wie die Nord-Londoner bekannt gaben.
„Peter war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die 1970/71 das Double gewann und absolvierte in seiner Zeit beim Verein 478 Spiele. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen“, heißt es in einer Mitteilung des FC Arsenals.
Vom Platzwart zum Meister
Bereits in seiner Jugend kickte Simpson für die „Gunners“, nachdem er zuvor als Platzwart des Premier-League-Klubs tätig war. Ab 1964 lief er für die Profi-Mannschaft auf. So auch in der Saison 1970/1971, in der die Londoner neben der Meisterschaft auch den englischen Pokal gewinnen konnten.
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