Übernehmen Väter endlich mehr Care-Arbeit?

Neben dem finanziellen Aspekt ergeben sich weitere Vorteile bei der fairen Aufteilung der Care-Arbeit. Die Mutter wird spürbar entlastet und hat bessere Karrierechancen, die Vater-Kind-Beziehung wird gestärkt und auch langfristig hat die Aufteilung eine positive gesellschaftliche Wirkung: Kinder, die fürsorgliche Väter erleben, übernehmen später eher selbst ein gleichberechtigtes Rollenverständnis. Eine faire Aufteilung kann so traditionelle Muster aufbrechen und zu mehr Gleichstellung beitragen – in Familien, im Berufsleben und darüber hinaus.