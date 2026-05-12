Übernehmen Väter endlich mehr Care-Arbeit?

Noch immer liegt in Österreich die Hauptlast der Kindererziehung und Care-Arbeit auf den Schultern der Mütter. Auch das Recht auf Elternteilzeit wird hauptsächlich von Frauen in Anspruch genommen. Dabei könnte sich eine aufgeteilte Teilzeit auszahlen – auch finanziell. Ist die Zeit nun reif, dass sich Väter gleichermaßen um den Nachwuchs kümmern?
Eltern haben in Österreich das Recht auf Elternteilzeit. Diese bringt nicht nur mehr Zeit, um den Betreuungspflichten nachkommen zu können, sondern auch einen Kündigungs- und Entlassungsschutz und damit zusätzliche Sicherheit. Dabei können beide Elternteile zeitgleich diese Art der Teilzeit nutzen und davon profitieren.
Mit der geteilten Elternteilzeit kann sich auch ein finanzieller Vorteil ergeben im Vergleich zur Option, wenn nur die Mutter die Wochenstunden reduziert, wie berichtet.
Neben dem finanziellen Aspekt ergeben sich weitere Vorteile bei der fairen Aufteilung der Care-Arbeit. Die Mutter wird spürbar entlastet und hat bessere Karrierechancen, die Vater-Kind-Beziehung wird gestärkt und auch langfristig hat die Aufteilung eine positive gesellschaftliche Wirkung: Kinder, die fürsorgliche Väter erleben, übernehmen später eher selbst ein gleichberechtigtes Rollenverständnis. Eine faire Aufteilung kann so traditionelle Muster aufbrechen und zu mehr Gleichstellung beitragen – in Familien, im Berufsleben und darüber hinaus.
Ihre Meinung ist gefragt!
Ist nun die Zeit einer gerechten Aufteilung der Care-Arbeit zwischen Vätern und Müttern gekommen? Wie würden Sie aus heutiger Sicht Beruf und Familie organisieren? Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Väterkarenz und der Elternteilzeit für Väter gemacht? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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