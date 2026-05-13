Gelb-Rot-Fußball-Talk

Kabinenfights, Titeldrama & Kalajdzic-Entdeckung

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
13.05.2026 11:06
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Nach dem spanischen Clasico kommt es in der Kabine von Real Madrid zu Handgreiflichkeiten, sogar ein Krankenhaus-Besuch von Federico Valverde resultiert daraus. In „Gelb-Rot – der UNICOPE Fuball-Talk“ spricht der dieswöchige Gast Ernst Baumeister über die Vorfälle und wie es früher in Fußball-Kabinen zugegangen ist. Außerdem rückt das Finish in der heimischen Bundesliga in den Mittelpunkt.

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