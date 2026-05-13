Kabinenfights, Titeldrama & Kalajdzic-Entdeckung

Nach dem spanischen Clasico kommt es in der Kabine von Real Madrid zu Handgreiflichkeiten, sogar ein Krankenhaus-Besuch von Federico Valverde resultiert daraus. In „Gelb-Rot – der UNICOPE Fuball-Talk“ spricht der dieswöchige Gast Ernst Baumeister über die Vorfälle und wie es früher in Fußball-Kabinen zugegangen ist. Außerdem rückt das Finish in der heimischen Bundesliga in den Mittelpunkt.