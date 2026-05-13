Grazer Extremläufer gewinnt wichtigstes Rennen

Der Grazer Günter Triebel hat knapp 50 Ultramarathons absolviert und gab nie auf – auch nicht, als er eine niederschmetternde Diagnose bekam. Jetzt will er mit seinem Schicksal anderen Erkrankten Mut machen.
Günter Triebel (56) ist ein Mann der Extreme. Der Grazer ist Extremläufer und hat knapp 50 Ultramarathons in 20 Ländern rund um die Erde absolviert. Er durchquerte Wüsten und reißende Ströme, bezwang Berge und kämpfte sich durch den Dschungel – großteils völlig auf sich allein gestellt und manchmal unter lebensgefährlichen Bedingungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.