Grazer Extremläufer gewinnt wichtigstes Rennen

Günter Triebel (56) ist ein Mann der Extreme. Der Grazer ist Extremläufer und hat knapp 50 Ultramarathons in 20 Ländern rund um die Erde absolviert. Er durchquerte Wüsten und reißende Ströme, bezwang Berge und kämpfte sich durch den Dschungel – großteils völlig auf sich allein gestellt und manchmal unter lebensgefährlichen Bedingungen.