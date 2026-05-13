Appell: „Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig“

Eine An- oder Abreise nach oder aus Tirol am 30. Mai ist möglich. „An diesem Tag ist allerdings mit umfangreichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Vermeiden Sie daher, wenn möglich, eine An- oder Abreise“, so BH Eberle. Auch eine An- oder Abreise in das Tiroler Wipptal, Gschnitztal, Navistal, Obernbergtal, Schmirntal, Valsertal und Stubaital ist am 30. Mai möglich, da die Landesstraßen in der Region für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar sind. Es gilt jedoch zu beachten: Eine Anreise von Süden kommend aus Italien über den Brennerkorridor nach Tirol ist nicht möglich.