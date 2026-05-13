Appell: „Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig“

Die angekündigte Demo am 30. Mai auf der Brennerautobahn wirft ihre Schatten voraus. Verständnis und auch Sorgen wurden in den vergangenen Tagen und Wochen kundgetan. Das Land Tirol appelliert nun, das Bundesland an diesem Tag großräumig zu umfahren.
Der 30. Mai wird in Tirol für Stau und wohl auch Chaos sorgen. Eine Versammlung im Bereich des Brennerkorridors im Wipptal wird für mehrere Stunden den gesamten Verkehr dort lahmlegen – die „Krone“ berichtete ausführlich.
Für den Transitverkehr, der von Deutschland in Richtung Italien oder umgekehrt rollt, gilt an diesem Tag: Tirol großräumig zu meiden. „Der Brennerkorridor am 30. Mai ist für den Durchzugsverkehr komplett gesperrt. Es gibt keine lokalen Ausweichmöglichkeiten“, erklärt Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau des Bezirks Innsbruck-Land.
„Insbesondere in den Stunden vor und nach der Sperre, aber auch an den Tagen davor und danach ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen.“
Lokal ausweichen nicht möglich, Polizei kontrolliert
Zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird die A13 in beide Fahrtrichtungen von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Es gibt keine Ausnahmen. Auch ein lokales Ausweichen ist nicht möglich.
Die Landesstraßen B 182 Brennerstraße und die L 38 Ellbögener Straße sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit der Region für den Durchzugsverkehr gesperrt. Ausgenommen von dem Fahrverbot sind lediglich Ziel- oder Quellverkehr. Auch die B 183 Stubaitalstraße ist am 30. Mai nur für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar. Die Sperren werden durch die Polizei streng kontrolliert – der Ausgangspunkt oder Zielort der Fahrt muss glaubhaft nachgewiesen werden.
Großräumiges Umfahren von Tirol für Transit-Lkw
Auch für Transit-Lkw gilt: Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig! Am Samstag, 30. Mai 2026, gilt auf allen Straßen in Tirol ein Fahrverbot für Lkw mit über 7,5 Tonnen, wenn das Ziel der Fahrt über den Autobahnabschnitt Hauptmautstelle Schönberg bis Anschlussstelle Brenner Nord der A13 oder über den Bezirk Lienz erreicht werden soll. Das bedeutet: Es gilt am 30. Mai 2026 ein Fahrverbot für Transit-Lkw (über 7,5 Tonnen), die Tirol über den Brenner durchqueren möchten. Ein Ausweichen über das niederrangige Straßennetz (Gemeindestraßen, Landesstraßen B und L) ist für den Schwerverkehr nicht möglich.
An diesem Tag ist allerdings mit umfangreichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen.
Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau Bezirk Innsbruck-Land
Eine An- oder Abreise nach oder aus Tirol am 30. Mai ist möglich. „An diesem Tag ist allerdings mit umfangreichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Vermeiden Sie daher, wenn möglich, eine An- oder Abreise“, so BH Eberle. Auch eine An- oder Abreise in das Tiroler Wipptal, Gschnitztal, Navistal, Obernbergtal, Schmirntal, Valsertal und Stubaital ist am 30. Mai möglich, da die Landesstraßen in der Region für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar sind. Es gilt jedoch zu beachten: Eine Anreise von Süden kommend aus Italien über den Brennerkorridor nach Tirol ist nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.