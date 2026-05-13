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„Nur ein Verrückter“

Traum wird wahr: Serienstar ist jetzt Fußballprofi

Fußball International
13.05.2026 16:18
Cristo Fernandez hat sich seinen Traum doch noch erfüllt.
Cristo Fernandez hat sich seinen Traum doch noch erfüllt.(Bild: AP/Etienne Laurent)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Traum geht in Erfüllung! Cristo Fernandez, der in der TV-Serie „Ted Lasso“ den Kicker Dani Rojas spielt, wird nun selbst Fußballprofi.

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Der 35-jährige Fernandez unterschreibt bei El Paso Locomotive, ein Team aus der zweitklassigen USL Championship in Nordamerika. Mit starken Leistungen in einem zweimonatigen Probetraining machte er auf sich aufmerksam. Als Belohnung erhält er nun einen Vertrag – und ist Fußballprofi!

Er sei vielleicht „einfach nur ein Verrückter mit verrückten Träumen“, sagte der Mexikaner in Anspielung an den Spitznamen des Teams, „deshalb macht es für mich absolut Sinn, hier bei den ‘Locos‘ zu sein“.

„Es hat mich nie wirklich losgelassen“
In seiner Jugend spielte er für den mexikanischen Verein Tecos Futbol Club. Aufgrund einer Knieverletzung musste er seinen Traum von einer Profikarriere jedoch vorerst aufgeben und widmete sich der Schauspielerei. 

Mit 35 Jahren hat es Fernandez, der internationale Bekanntheit durch seine Rolle in der Serie „Ted Lasso“ erlangte, nun doch noch geschafft: „Fußball war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Identität, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mich nie wirklich losgelassen.“

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