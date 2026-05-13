Traum wird wahr: Serienstar ist jetzt Fußballprofi

Mit 35 Jahren hat es Fernandez, der internationale Bekanntheit durch seine Rolle in der Serie „Ted Lasso“ erlangte, nun doch noch geschafft: „Fußball war schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Identität, und egal, wohin mich das Leben geführt hat, der Traum, professionell zu spielen, hat mich nie wirklich losgelassen.“