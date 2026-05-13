Neuer Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt: Schon 1 Toter

Die von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene „Hondius“ hatte am Sonntag den Hafen von Teneriffa angesteuert, wo die Passagiere evakuiert wurden. Derzeit sind elf bestätigte oder wahrscheinliche Hantavirus-Fälle im Zusammenhang mit der „Hondius“ erfasst. Darunter sind auch die drei verstorbenen Passagiere, bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird.