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Viele Erkrankte

Neuer Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt: Schon 1 Toter

Ausland
13.05.2026 16:54
Vermutet wird, dass es sich bei dem Erreger um das Norovirus handelt.
Vermutet wird, dass es sich bei dem Erreger um das Norovirus handelt.(Bild: AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieser Urlaub ging buchstäblich in die Hose: Wegen einer Welle von Magen-Darm-Erkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen die rund 1700 Passagiere und Crew-Mitglieder das in Bordeaux eingelaufene Schiff nicht verlassen.

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Mediziner seien am Mittwoch an Bord der „Ambition“ gegangen, um die Lage zu bewerten und Proben zu nehmen, teilten die Gesundheitsbehörden und die Präfektur mit. Nach Angaben des Kapitäns seien rund 50 Passagiere erkrankt. Laut Medienberichten starb ein über 90 Jahre alter britischer Passagier.

Die Reisenden sind dem Ufer so nah, dürfen aber nicht von Bord gehen.
Die Reisenden sind dem Ufer so nah, dürfen aber nicht von Bord gehen.(Bild: AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)

Zusammenhang mit Hantavirus-Ausbruch?
Die französischen Behörden betonten, es gebe keinen Grund, einen Zusammenhang zwischen diesem Ausbruch an Bord des aus Belfast und Liverpool kommenden Kreuzfahrtschiffes und dem von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Schiff „Hondius“ herzustellen. Im Laufe des Tages wollten die Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden, sobald erste Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die „Ambition“ wollte eigentlich Kurs Richtung Spanien nehmen.

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Die von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene „Hondius“ hatte am Sonntag den Hafen von Teneriffa angesteuert, wo die Passagiere evakuiert wurden. Derzeit sind elf bestätigte oder wahrscheinliche Hantavirus-Fälle im Zusammenhang mit der „Hondius“ erfasst. Darunter sind auch die drei verstorbenen Passagiere, bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird.

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