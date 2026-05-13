Ermittlungen gegen Vater wegen Falschaussage

Es sei nicht nachvollziehbar, warum der 35-Jährige wieder eine Beziehung zu der Angeklagten aufgenommen habe, sagte der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Sie wird nämlich verdächtigt, den Buben genau aus dem Grund getötet zu haben, weil es wegen Fabian zu Streit zwischen ihr und dem Vater gekommen war. Der 35-Jährige lebt getrennt von der Mutter des Kindes, der Achtjährige soll ihn erst nach der Trennung von der Mordverdächtigen wieder regelmäßig besucht haben.