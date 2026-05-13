Familie nimmt emotionalen Abschied von Ried-Obmann

Verbundenheit zur SV Ried

„Die Verbundenheit von Franz Mairinger zur SV Ried zeigte sich nicht nur in seinen Funktionen als Obmann und Präsident“, so Martin Mairinger im Nachruf weiter. „Auch als Unternehmer und mit der Firma Mairinger beziehungsweise Marc O’Polo Österreich unterstützte er den Verein über viele Jahre hinweg. Damit leistete er auch wirtschaftlich einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung der SV Ried. Dass der Verein später als SV Marc O’Polo Ried österreichweit bekannt wurde, steht für diese enge Verbindung zwischen seinem unternehmerischen Wirken, seiner Heimatstadt und seinem Verein. Franz Mairinger war eine verlässliche Führungspersönlichkeit in einer Zeit, in der wichtige Grundlagen für den späteren Weg der SV Ried gelegt wurden. Sein Name bleibt mit einem bedeutenden Kapitel der Vereinsgeschichte verbunden.“