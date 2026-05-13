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84-jährig verstorben

Familie nimmt emotionalen Abschied von Ried-Obmann

Bundesliga
13.05.2026 17:33
Archivbild
Archivbild(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir nehmen Abschied von Franz Mairinger, der am Sonntag, dem 10. Mai, im Alter von 84 Jahren verstorben ist“, schreibt Sohn Martin im Nachruf. Mairinger war von 1981 bis 1986 Obmann und von 1987 bis 1993 Präsident der SV Ried.

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In die Amtszeit von Franz Mairinger fielen wesentliche Schritte in der Entwicklung des Vereins: die Fusion mit Union Ried im Jahr 1984, der Meistertitel in der Landesliga OÖ in der Saison 1987/88 und schließlich der historische Aufstieg im Jahr 1991. Mit dem Meistertitel in der 1. Landesliga OÖ und dem erfolgreichen Play-off gelang der SV Ried außerdem erstmals der Sprung in die 2. Bundesliga.

Sohn Martin schreibt: „Franz Mairinger verstand Vereinsarbeit immer als gemeinsame Aufgabe. Er wusste, dass sportlicher Erfolg nicht durch Einzelne entsteht, sondern durch das Zusammenwirken vieler Menschen: Funktionäre, Trainer, Spieler, Betreuer, Helfer, Sponsoren und Fans. Dieser Teamgedanke prägte sein Wirken für die SV Ried.“

Franz Mairinger
Franz Mairinger(Bild: Privat)

Mit dieser Entwicklung verbunden waren Wegbegleiter, wie Trainer Ernst Knorrek, unter dem die SV Ried 1987/88 Landesliga-Meister wurde, sowie Klaus Roitinger, der als Spielertrainer zu einer prägenden Figur dieser Aufbruchsjahre wurde.

Verbundenheit zur SV Ried
„Die Verbundenheit von Franz Mairinger zur SV Ried zeigte sich nicht nur in seinen Funktionen als Obmann und Präsident“, so Martin Mairinger im Nachruf weiter. „Auch als Unternehmer und mit der Firma Mairinger beziehungsweise Marc O’Polo Österreich unterstützte er den Verein über viele Jahre hinweg. Damit leistete er auch wirtschaftlich einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung der SV Ried. Dass der Verein später als SV Marc O’Polo Ried österreichweit bekannt wurde, steht für diese enge Verbindung zwischen seinem unternehmerischen Wirken, seiner Heimatstadt und seinem Verein. Franz Mairinger war eine verlässliche Führungspersönlichkeit in einer Zeit, in der wichtige Grundlagen für den späteren Weg der SV Ried gelegt wurden. Sein Name bleibt mit einem bedeutenden Kapitel der Vereinsgeschichte verbunden.“

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Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bittet die Familie in der Parte um Unterstützung für die Österreichische Parkinson-Gesellschaft – 
IBAN: AT 09 120 0000 645 121 500. Kennwort: Franz Mairinger

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