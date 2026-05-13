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Sinkende Umsätze: Was fehlt unserer Autoindustrie?

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13.05.2026 17:30
Europas Autoindustrie braucht Innovation für Arbeitsplätze und den Klimaschutz.
Europas Autoindustrie braucht Innovation für Arbeitsplätze und den Klimaschutz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Community
Von Community

225.000 Jobs stehen auf der Kippe, Betriebe kämpfen ums Überleben und der Verbrenner-Motor steht vor dem Aus: Die europäische Autoindustrie erlebt ihren größten Umbruch seit Jahrzehnten. Welche Antriebstechnologie hat Ihrer Meinung nach das größte Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe langfristig zu sichern?

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Die Automobilwelt befindet sich in einem rasanten Umbruch, der bis 2035 viele traditionelle Arbeitsplätze verändern oder verdrängen wird – eine enorme Herausforderung für Österreich als zentrales Zulieferland. Während der Fokus auf Elektromobilität zwar große Chancen für Innovationen bietet, belasten die hohen Standortkosten die Branche derzeit massiv. Um die Wettbewerbsfähigkeit und das industrielle Know-how in Europa zu halten, fordern Experten daher eine technologieoffene Strategie: Neben dem E-Auto sollen auch E-Fuels und moderne Hybridlösungen als wichtige Stützen für den Standort erhalten bleiben.

Ihre Meinung ist gefragt!
Was macht für Sie ein „wettbewerbsfähiges“ Auto aus – der Preis, die Technik oder der ökologische Fußabdruck? Sollten wir uns radikal auf emissionsfreie Antriebe konzentrieren oder gefährdet ein zu hohes Tempo die Wirtschaft? Welcher Mix aus Innovation und ökologischer Verantwortung ist der richtige Weg für die Mobilität von morgen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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