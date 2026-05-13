Sinkende Umsätze: Was fehlt unserer Autoindustrie?

Die Automobilwelt befindet sich in einem rasanten Umbruch, der bis 2035 viele traditionelle Arbeitsplätze verändern oder verdrängen wird – eine enorme Herausforderung für Österreich als zentrales Zulieferland. Während der Fokus auf Elektromobilität zwar große Chancen für Innovationen bietet, belasten die hohen Standortkosten die Branche derzeit massiv. Um die Wettbewerbsfähigkeit und das industrielle Know-how in Europa zu halten, fordern Experten daher eine technologieoffene Strategie: Neben dem E-Auto sollen auch E-Fuels und moderne Hybridlösungen als wichtige Stützen für den Standort erhalten bleiben.