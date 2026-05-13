Bayern erzielt Einigung! Wird Geld zum Knackpunkt?

Newcastle will Mega-Ablöse

Newcastle soll umgerechnet 86 Millionen Euro für den Engländer verlangen – viel zu viel für die Münchner! Laut deutschen Medien liegt die Schmerzgrenze der Bayern bei rund 60 Millionen Euro. Auch Englands Tabellenführer Arsenal soll großes Interesse an Gordon zeigen. Man darf gespannt sein, wer am Ende das Rennen macht …