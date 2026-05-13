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Bayern erzielt Einigung! Wird Geld zum Knackpunkt?

Deutsche Bundesliga
13.05.2026 17:02
Läuft Anthony Gordon schon bald für den FC Bayern München auf?
Läuft Anthony Gordon schon bald für den FC Bayern München auf?(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es wird offenbar immer konkreter! Der FC Bayern München hat eine Einigung mit Englands Nationalspieler Anthony Gordon erzielt. Doch wird das Geld am Ende zum Knackpunkt?

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Die Münchner sind auf der Suche nach einem Offensivspieler, den sie sowohl am Flügel als auch als Sturmspitze einsetzen können. Gordon, aktuell bei Newcastle United unter Vertrag, erfüllt diese Kriterien, mit 17 Saisontoren und fünf Assists in dieser Saison strahlt der 25-Jährige zudem pure Torgefahr aus.

Wie der englische Transfer-Experte Ben Jacobs berichtet, erzielten die Bayern jetzt eine grundsätzliche Einigung mit Gordon, der bei den „Magpies“ zuletzt nur zweimal 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Doch es gibt noch eine große Hürde für den deutschen Rekordmeister – und zwar die Ablösesumme!

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