Bayern erzielt Einigung! Wird Geld zum Knackpunkt?

Es wird offenbar immer konkreter! Der FC Bayern München hat eine Einigung mit Englands Nationalspieler Anthony Gordon erzielt. Doch wird das Geld am Ende zum Knackpunkt?
Die Münchner sind auf der Suche nach einem Offensivspieler, den sie sowohl am Flügel als auch als Sturmspitze einsetzen können. Gordon, aktuell bei Newcastle United unter Vertrag, erfüllt diese Kriterien, mit 17 Saisontoren und fünf Assists in dieser Saison strahlt der 25-Jährige zudem pure Torgefahr aus.
Wie der englische Transfer-Experte Ben Jacobs berichtet, erzielten die Bayern jetzt eine grundsätzliche Einigung mit Gordon, der bei den „Magpies“ zuletzt nur zweimal 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Doch es gibt noch eine große Hürde für den deutschen Rekordmeister – und zwar die Ablösesumme!
Newcastle will Mega-Ablöse
Newcastle soll umgerechnet 86 Millionen Euro für den Engländer verlangen – viel zu viel für die Münchner! Laut deutschen Medien liegt die Schmerzgrenze der Bayern bei rund 60 Millionen Euro. Auch Englands Tabellenführer Arsenal soll großes Interesse an Gordon zeigen. Man darf gespannt sein, wer am Ende das Rennen macht …
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