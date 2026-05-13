Schneider: „Wir wollen immer Druck erzeugen!“

„Krone“: Peter, du stehst in der Schweiz vor deiner siebenten A-WM, bist heuer zum ersten Mal Kapitän. Wie gehst du damit um?

Peter Schneider: Das will ich gleich mal klarstellen: Ich übernehme das C nur zwischenzeitlich von Thomas Raffl. Aber ja, es ist eine riesengroße Ehre.