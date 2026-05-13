Schneider: „Wir wollen immer Druck erzeugen!“

Für Österreich beginnt mit der Partie gegen Großbritannien am 16. Mai die Eishockey-A-WM in der Schweiz. Peter Schneider führt die rot-weiß-rote Mannschaft erstmals als Kapitän ins Turnier. Mit der „Krone“ sprach er über Erwartungen, die richtige Wortwahl und den Kabinen-DJ.
„Krone“: Peter, du stehst in der Schweiz vor deiner siebenten A-WM, bist heuer zum ersten Mal Kapitän. Wie gehst du damit um?
Peter Schneider: Das will ich gleich mal klarstellen: Ich übernehme das C nur zwischenzeitlich von Thomas Raffl. Aber ja, es ist eine riesengroße Ehre.
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