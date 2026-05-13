Junge Pferdebesitzerin in Sorge um ihre Haflinger

Trotz zahlreicher legaler Wolfsabschüsse reißt in Kärnten die Debatte um das Großraubwild nicht ab. Aktuell erschüttert ein neuer Fall das Gailtal: Am Feistritzer Moos sollen Wölfe zwei Haflinger-Stuten attackiert haben – nur wenige hundert Meter vom Dorf entfernt. Für die 19-jährige Pferdebesitzerin Natalie Mörtl ein Albtraum: „Ich habe gedacht, hier unten wären meine Pferde sicher.“
Die 19-Jährige besucht die HLPS – die höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung in Villach. Ihre große Leidenschaft aber sind ihre beiden Haflinger „Harmonie“ und „Bakita“. Erst seit rund einem Monat stehen die Tiere auf den Wiesen beim elterlichen Betrieb in Feistritz im Gailtal.
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