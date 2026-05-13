Junge Pferdebesitzerin in Sorge um ihre Haflinger

Die 19-Jährige besucht die HLPS – die höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung in Villach. Ihre große Leidenschaft aber sind ihre beiden Haflinger „Harmonie“ und „Bakita“. Erst seit rund einem Monat stehen die Tiere auf den Wiesen beim elterlichen Betrieb in Feistritz im Gailtal.