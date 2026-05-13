Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Wolfsattacke

Junge Pferdebesitzerin in Sorge um ihre Haflinger

Kärnten
13.05.2026 10:00
Natalie Mörtl zeigte der „Kronen Zeitung“ die Verletzungen, die Wölfe ihren beiden ...
Natalie Mörtl zeigte der „Kronen Zeitung“ die Verletzungen, die Wölfe ihren beiden Haflinger-Pferden zugefügt haben sollen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Trotz zahlreicher legaler Wolfsabschüsse reißt in Kärnten die Debatte um das Großraubwild nicht ab. Aktuell erschüttert ein neuer Fall das Gailtal: Am Feistritzer Moos sollen Wölfe zwei Haflinger-Stuten attackiert haben – nur wenige hundert Meter vom Dorf entfernt. Für die 19-jährige Pferdebesitzerin Natalie Mörtl ein Albtraum: „Ich habe gedacht, hier unten wären meine Pferde sicher.“

0 Kommentare

Die 19-Jährige besucht die HLPS – die höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung in Villach. Ihre große Leidenschaft aber sind ihre beiden Haflinger „Harmonie“ und „Bakita“. Erst seit rund einem Monat stehen die Tiere auf den Wiesen beim elterlichen Betrieb in Feistritz im Gailtal. 

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
112.817 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
94.017 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1574 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Nach Wolfsattacke
Junge Pferdebesitzerin in Sorge um ihre Haflinger
Nur zwei Teams wollen
Aufstiegsrennen der Kärntner Liga droht eine Farce
Emotionale Hilfe
Sie will Frauen während Schwangerschaft begleiten
Krone Plus Logo
Bei Austria Klagenfurt
Masseverwalter weg, Karajica hat wieder das Sagen
Krone Plus Logo
Konkurrierende Wünsche
380 kV: Kärntner Gemeinde „zwischen den Fronten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf