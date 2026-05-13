EU bezieht weiter fleißig russisches Flüssiggas

Die größten Importeure sind Frankreich, Spanien und Belgien, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der US-Energiedenkfabrik IEEFA hervor. 2025 machte LNG nach Angaben der EU-Kommission 45 Prozent der gesamten EU-Erdgasimporte aus, der verbleibende Anteil wurde über Pipelines geliefert. Russland bleibt der zweitgrößte LNG-Lieferant der EU, obwohl die EU-Kommission ein Ende russischer Gaslieferungen bis 2027 anstrebt. LNG ist verflüssigtes Erdgas, das per Schiff transportiert wird und an Europas Küsten erneut in Gasform umgewandelt in die Netze eingespeist wird.