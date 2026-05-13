China gegen Japan: Warum atomares Wettrüsten droht

Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Japans Premierministerin Sanae Takaichi: Im Hintergrund sehen Sie das einzige Gebäude, das nach dem US-Atombombenabwurf auf Hiroshima im Jahr 1945 noch stand, heute ist es ein Friedensdenkmal. Die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg prägten jahrzehntelang die japanische Sicherheitspolitik, die angesichts der weltpolitischen Lage nun neu bewertet werden soll. (Bild: Krone KREATIV/AP/Lukas Coch, APA/AFP/POOL/Vincent Thian, stock.adobe.com (3))