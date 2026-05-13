„Ein Einzelstück“

VIP‑Alarm: So wild wurde Jazz Gittis 80er gefeiert

Adabei-TV Clips
13.05.2026 15:53
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Party im Marchfelderhof! Austropop-Legende Jazz Gitti feiert ihren 80er – und Promis wie Heribert Kasper, Christina Lugner, Clemens Trischler, Edith Leyrer & Co feierten mit. Schon beim Eintreffen sorgte die Kult-Sängerin für Aufsehen. Mit krone.tv plauderte sie über ihren 80. Geburtstag – und ob ihr ihre berühmte Direktheit auch schon mal Ärger eingebracht hat.

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