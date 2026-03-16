Renault bringt 36 neue Modelle & räumt richtig auf

Renaulution war erst der Anfang

Der letzte Plan Renaulution war 2021 von Provosts Vorgänger Luca de Meo gestartet worden. Der Italiener hatte den Marken Renault, Dacia und Alpine klare Rollen verordnet, sie eindeutig positioniert und den angeschlagenen Konzern mit strenger Kostenkontrolle wieder auf Kurs gebracht. Anders als beim Konkurrenten Stellantis, wo die Gleichteilstrategie zumindest am Anfang die Modellpolitik verwässerte und sich die Baureihen stark ähnelten, machten Fahrzeuge wie Renault 5, Scenic E-Tech oder Duster die Marken Renault und Dacia wieder sichtbar. Gleichzeitig wurde Alpine als sportliche Elektromarke neu positioniert. Allerdings mit einer klar auf Europa ausgerichteten Strategie.