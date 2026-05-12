Ausgeplaudert! Flick verlängert beim FC Barcelona

Hansi Flick wird den Vertrag als Trainer des FC Barcelona um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängern. Obwohl es bisher keine offizielle Mitteilung seitens des alten und neuen spanischen Fußball-Meisters gibt, bestätigte er indirekt entsprechende Berichte.
„Haben wir es schon bekanntgegeben? Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen“, sagte der 61-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Alaves.
Zweiter Meistertitel in Serie
Barcelona war am Sonntag drei Runden vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden. Es ist der zweite Gewinn der La Liga in Serie.
Flick hat in Katalonien in zwei Saisonen insgesamt fünf Titel errungen – je zwei in der Liga und im spanischen Supercup sowie einen im spanischen Cup.
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