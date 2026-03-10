Dacia Striker: Schon wieder eine Überraschung!

Lifestyle, ein Wort, das bei der Renault-Tochter noch nicht so lange salonfähig ist. Bisher sind die Modelle der Marke robust, praktisch und günstig, allerdings schon längst keine designfreie Zone mehr. Daher hat sich das Image gewandelt. Wer Dacia fährt, bekommt nicht sofort den Verlierer-Stempel aufgedrückt, sondern gilt vielmehr als vernünftig, vielleicht sogar freigeistig. Schließlich bieten die aktuellen Produkte der Rumänen genau so viel Auto, wie man braucht – ohne Firlefanz.