So was gab‘s noch nie

Dacia Striker: Schon wieder eine Überraschung!

Motor
10.03.2026 14:53
(Bild: Dacia)
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Dacia scheint sich wohlzufühlen im C-Segment, jedenfalls legen sie kräftig nach: Der Dacia Striker ist sogar noch ein ganzes Stück länger als der Bigster, bisher größte Rumäne. Darüber hinaus zeigt der Striker das neue Dacia-Verständnis: Er ist ein Lifestyle-Kombi!

0 Kommentare

Lifestyle, ein Wort, das bei der Renault-Tochter noch nicht so lange salonfähig ist. Bisher sind die Modelle der Marke robust, praktisch und günstig, allerdings schon längst keine designfreie Zone mehr. Daher hat sich das Image gewandelt. Wer Dacia fährt, bekommt nicht sofort den Verlierer-Stempel aufgedrückt, sondern gilt vielmehr als vernünftig, vielleicht sogar freigeistig. Schließlich bieten die aktuellen Produkte der Rumänen genau so viel Auto, wie man braucht – ohne Firlefanz.

Nun kommt der Striker ins Spiel und der scheint – so viel lässt der Name vermuten – vollends zum Angriff übergehen. Mit 4,62 Meter ist er fünf Zentimeter länger als der Bigster und acht Zentimeter kürzer als der Skoda Octavia.

Angekündigt wurde bereits eine Hybridversion, die wahlweise Front- oder Allradantrieb aufweist, bekannt aus Bigster und Jogger und 155 PS stark. Darunter wird wohl der 1.2 TCe Mildhybrid-Dreizylinder mit 48-Volt-System und rund 140 PS angeboten, mit Frontantrieb und manuellem Schaltgetriebe. Eine LPG Variante wird auch ins Programm aufgenommen, aber wie bisher wohl nicht in Österreich erhältlich sein.

(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)

Rumänische Erfolgsgeschichte
Seit dem Relaunch 2004 bzw. der Einführung des Logan hat Dacia weltweit bereits mehr als zehn Millionen Fahrzeuge verkauft und ist zur zweitgrößten Automobilmarke Europas bei den Privatkunden aufgestiegen. Der Sandero war zum zweiten Mal in Folge das meistverkaufte Pkw-Modell Europas, bereits seit 2017 ist er das meistverkaufte Fahrzeug auf dem europäischen Privatmarkt.

Und auch das C-Segment hat Dacia erfolgreich für sich erobert: Der Bigster war in der zweiten Jahreshälfte 2025 das meistverkaufte C-Segment-SUV auf dem europäischen Privatmarkt.

Man muss kein Prophet sein, um dem Striker einen ähnlich durchschlagenden Erfolg vorherzusagen – auch wenn er kein SUV ist. Zumal der Preis stimmt: Die Preisliste soll bei unter 25.000 Euro starten – der Dacia Bigster ist derzeit ab 24.790 Euro erhältlich. Marktstart noch dieses Jahr.

