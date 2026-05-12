Israel kritisiert Gleichsetzung mit Terroristen

Meinl-Reisinger: „Stehen an der Seite Israels, aber ...“

Österreich stehe zwar an der Seite Israels in seinem Recht auf Selbstverteidigung, aber „es gibt Punkte, mit denen wir nicht einverstanden sind und die zunehmend auch unsere Beziehungen Israels zu Europa belasten, und das ist vor allem auch das Vorgehen im Westjordanland (...)“, sagte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nach dem Beschluss der Strafmaßnahmen am Montag.