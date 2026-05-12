Wettlauf um die schnellste Ladesäule der Welt

Gerade erst hat BYD mit dem Z9 GT der Premiumtochter Denza sein erstes Modell in Deutschland vorgestellt, das Super-Laden beherrscht. Wer ihn bis zum 30.9. bestellt, bekommt den Strom 18 Monate kostenfrei dazu, danach sind es immerhin noch zwölf Gratis-Monate. Zum Herbst folgt dann unter dem BYD-Label ein weiterer Speed-Lader. Erwartet wird ein Elektro-SUV im Format eines BMW iX3. Danach geht es Schlag auf Schlag. Zumindest alle kommenden Denza-Modelle (noch sechs bis zum Jahresende) haben Flash-Charging im Repertoire. Der ganze Aufwand ist kein Selbstzweck. BYD sieht in dem neuen Ladetempo für sich die Chance, fehlendes Image mit Vorsprung durch Technik wettzumachen.