Demi Moore sorgt für Konfetti beim Filmfestival!

Die 79. Filmfestspiele von Cannes sind offiziell gestartet – und schon beim ersten Fototermin gab es den ersten großen Glamour-Moment: Demi Moore hat mit einem spektakulären Auftritt in eiem Konfetti-Kleid alle Blicke auf sich gezogen.
Während sich die internationale Jury und Ehrenpreisträger Peter Jackson erstmals den Fotografen stellte, war schnell klar: Diese Frau dominierte schon am Nachmittag vor der großen Red-Carpet-Eröffnung am Dienstagabend das Festival.
Sich im Wind bewegende Konfetti-Explosion
Moore wirkte, als hätte sie sich mal eben ganz lässig in ein paar Tausend Euro Haute Couture geworfen: Ihr Sculptural-Bustierkleid aus der „Le Palmier“-Kollektion, also Palmen-Kollektion, von Jacquemus war ein echter Hingucker.
Über und über bestickt mit federleichtem Konfetti aus fein geschnittenem Straußenfeder-Velours, standen unzählige kleine Konfetti-Elemente auf hauchdünnen Federspitzen vom Kleid ab – und sorgten dafür, dass der Look bei jeder Bewegung lebendig wirkte.
Dazu kombinierte sie eine passende Konfetti-Tasche und weiße Pumps mit Schleifchen. Klingt alles irgendwie zu niedlich, wirkt aber einfach phänomenal.
Bannes startet mit Starpower und großen Namen
Die 79. Ausgabe des Festivals läuft vom 12. bis 23. Mai und bringt wieder die komplette Welt des Films an die Côte d’Azur. Die Eröffnungsgala ehrt Peter Jackson für sein Lebenswerk, moderiert wird erstmals von Schauspielerin Eye Haïdara.
Als Eröffnungsfilm läuft „La Vénus électrique“ von Pierre Salvadori – ein nostalgischer Trip ins Paris der 1920er-Jahre.
Im Wettbewerb kämpfen 22 Filme um die begehrte Goldene Palme. Mit dabei sind internationale Schwergewichte wie Scarlett Johansson, Adam Driver und Sandra Hüller. Auch österreichische und deutsche Beiträge sorgen für Aufmerksamkeit – darunter neue Werke von Marie Kreutzer und Valeska Grisebach.
Diskussionen um Frauenquote
Für Gesprächsstoff sorgt Festivalchef Thierry Frémaux: Eine Frauenquote lehnt er strikt ab – gleichzeitig betont er, dass bei gleicher Qualität weibliche Regiearbeiten bevorzugt würden.
Cannes 2026 startet nicht nur glamourös – sondern mit einem echten Fashion-Beben. Und eine Frau hat bereits jetzt das Gefühl des Festivals geprägt: Demi Moore im Confetti-Dress – Cannes gehört ihr.
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