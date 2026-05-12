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Die kann Cannes!

Demi Moore sorgt für Konfetti beim Filmfestival!

Society International
12.05.2026 15:14
Demi Moore kann Cannes: Beim ersten offiziellen Fototermin hat die Hollywood-Diva nicht nur ihr ...
Demi Moore kann Cannes: Beim ersten offiziellen Fototermin hat die Hollywood-Diva nicht nur ihr Täschchen, sondern auch die Fotografen fest im Griff.(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die 79. Filmfestspiele von Cannes sind offiziell gestartet – und schon beim ersten Fototermin gab es den ersten großen Glamour-Moment: Demi Moore hat mit einem spektakulären Auftritt in eiem Konfetti-Kleid alle Blicke auf sich gezogen. 

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Während sich die internationale Jury und Ehrenpreisträger Peter Jackson erstmals den Fotografen stellte, war schnell klar: Diese Frau dominierte schon am Nachmittag vor der großen Red-Carpet-Eröffnung am Dienstagabend das Festival.

Sich im Wind bewegende Konfetti-Explosion  
Moore wirkte, als hätte sie sich mal eben ganz lässig in ein paar Tausend Euro Haute Couture geworfen: Ihr Sculptural-Bustierkleid aus der „Le Palmier“-Kollektion, also Palmen-Kollektion, von Jacquemus war ein echter Hingucker.

Über und über bestickt mit federleichtem Konfetti aus fein geschnittenem Straußenfeder-Velours, standen unzählige kleine Konfetti-Elemente auf hauchdünnen Federspitzen vom Kleid ab – und sorgten dafür, dass der Look bei jeder Bewegung lebendig wirkte.

Der Confetti-Look macht Demi zur Cannes-Königin
Der Confetti-Look macht Demi zur Cannes-Königin(Bild: AP/John Locher)

Dazu kombinierte sie eine passende Konfetti-Tasche und weiße Pumps mit Schleifchen. Klingt alles irgendwie zu niedlich, wirkt aber einfach phänomenal.

Demi Moore beim Jury-Photocall der Filmfestspiele von Cannes 2026.
Demi Moore beim Jury-Photocall der Filmfestspiele von Cannes 2026.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Demi Moore begeistert im spektakulären Confetti-Dress von Jacquemus.
Demi Moore begeistert im spektakulären Confetti-Dress von Jacquemus.(Bild: AP/Andreea Alexandru)
Das Kleid ist ein echter Hingucker.
Das Kleid ist ein echter Hingucker.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Das Kleid ist mit Federkonfettis aus Straußenfedern bestickt.
Das Kleid ist mit Federkonfettis aus Straußenfedern bestickt.(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Außerdem wurden Federkonfettis an hauchdünnen Federspitzen an dem Kleid befestigt, die sich ...
Außerdem wurden Federkonfettis an hauchdünnen Federspitzen an dem Kleid befestigt, die sich bewegen.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Bannes startet mit Starpower und großen Namen
Die 79. Ausgabe des Festivals läuft vom 12. bis 23. Mai und bringt wieder die komplette Welt des Films an die Côte d’Azur. Die Eröffnungsgala ehrt Peter Jackson für sein Lebenswerk, moderiert wird erstmals von Schauspielerin Eye Haïdara.

„Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson beim Photocall in Cannes
„Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson beim Photocall in Cannes(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Als Eröffnungsfilm läuft „La Vénus électrique“ von Pierre Salvadori – ein nostalgischer Trip ins Paris der 1920er-Jahre.

Und um sie dreht sich alles: Die goldene Palme von Cannes
Und um sie dreht sich alles: Die goldene Palme von Cannes(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Im Wettbewerb kämpfen 22 Filme um die begehrte Goldene Palme. Mit dabei sind internationale Schwergewichte wie Scarlett Johansson, Adam Driver und Sandra Hüller. Auch österreichische und deutsche Beiträge sorgen für Aufmerksamkeit – darunter neue Werke von Marie Kreutzer und Valeska Grisebach.

Demi Moore und die irisch-äthiopische Schauspielerin und Produzentin Ruth Negga
Demi Moore und die irisch-äthiopische Schauspielerin und Produzentin Ruth Negga(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Diskussionen um Frauenquote
Für Gesprächsstoff sorgt Festivalchef Thierry Frémaux: Eine Frauenquote lehnt er strikt ab – gleichzeitig betont er, dass bei gleicher Qualität weibliche Regiearbeiten bevorzugt würden.

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