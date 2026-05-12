Katzen in Vorarlberg als Forschungshelfer gesucht

Im Zentrum des Projekts „Katzen und ihre wilden Nachbarn“ steht das Zusammenspiel von Hauskatzen und ihrer Umwelt. Mithilfe von GPS-Trackern des oberösterreichischen Unternehmens Tractive werden die Streifzüge der Tiere aufgezeichnet und wissenschaftlich ausgewertet. So entsteht ein differenziertes Bild davon, wie Katzen ihre Umgebung nutzen, wie sich ihre Wege im Tages- und Jahresverlauf gestalten und welche Rolle sie im Gefüge der heimischen Tierwelt einnehmen.