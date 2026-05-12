Katzen in Vorarlberg als Forschungshelfer gesucht

Nach einem Aufruf in der „Krone“ sind österreichweit zahlreiche Freigängerkatzen mit GPS-Trackern auf wissenschaftlicher Mission unterwegs. Nur in Vorarlberg fehlen noch Teilnehmer. Das Forschungsteam sucht daher gezielt nach Katzenhaltern im Westen.
Im Zentrum des Projekts „Katzen und ihre wilden Nachbarn“ steht das Zusammenspiel von Hauskatzen und ihrer Umwelt. Mithilfe von GPS-Trackern des oberösterreichischen Unternehmens Tractive werden die Streifzüge der Tiere aufgezeichnet und wissenschaftlich ausgewertet. So entsteht ein differenziertes Bild davon, wie Katzen ihre Umgebung nutzen, wie sich ihre Wege im Tages- und Jahresverlauf gestalten und welche Rolle sie im Gefüge der heimischen Tierwelt einnehmen.
Jede Meldung zählt
Ergänzend dazu werden erbeutete Tiere am Ludwig Boltzmann Institut auf ihre Virenlast untersucht und liefern damit Hinweise darauf, welche Krankheitserreger Katzen aus ihrem Revier mit nach Hause bringen und was das für den Gesundheitszustand heimischer Wildtierpopulationen bedeutet. Wer einen Fund macht, sollte ihn binnen 24 Stunden unter www.wildenachbarn.at oder per Mail an info@wildenachbarn.at melden.
In ganz Österreich
Gerade regionale Unterschiede spielen eine wichtige Rolle. Landschaft, Siedlungsstruktur und Lebensräume prägen das Verhalten der Tiere auf unterschiedliche Weise. Beiträge aus Vorarlberg erweitern diese Perspektiven und tragen dazu bei, das Gesamtbild zu vervollständigen.
Jetzt auch in Vorarlberg mitmachen
Gesucht werden Halter von Freigängerkatzen, die bereit sind, ihr Tier für einen begrenzten Zeitraum mit einem GPS-Halsband auszustatten. Die Geräte verbleiben anschließend bei den Teilnehmern. Auch bereits vorhandene Tracker können eingebunden werden.
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