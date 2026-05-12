Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen

Ab 3000 Euro wird‘s zum Verlust

Das zeigen Beispiele: Wer jetzt eine Pension von 2000 Euro brutto hat, bekommt um jährlich netto 314 Euro mehr als bei lauter regulären, vollen Inflationsanpassungen seit 2017. Wer aber eine Pension von 4000 Euro brutto hat, steigt pro Jahr netto mit 461 Euro weniger aus – eben weil er immer wieder bei Anhebungen nicht die volle Höhe erhielt.